Trevelin apuesta a la formación en oficios con una nueva entrega de certificados

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y la Cooperativa 16 de Octubre realizaron la entrega de 65 certificados a quienes finalizaron el Curso de Instalaciones Eléctricas Domiciliarias, una propuesta destinada a brindar herramientas para la formación en oficios y fortalecer las posibilidades de inserción laboral.

El acto se llevó a cabo en el Salón Central y contó con la presencia del intendente Héctor Ricardo Ingram; representantes de la UNPSJB, de la Cooperativa 16 de Octubre, funcionarios municipales, concejales, docentes y los alumnos que completaron la capacitación.

La iniciativa fue impulsada de manera conjunta entre las tres instituciones con el objetivo de acercar formación técnica certificada a vecinos y vecinas de Trevelin y sus parajes.

Durante la ceremonia también se reconoció la labor de los docentes que estuvieron a cargo del dictado del curso.

Desde las instituciones organizadoras destacaron el trabajo articulado que permitió concretar esta propuesta, orientada a responder a las necesidades de la comunidad mediante la capacitación en oficios.

Por su parte, el intendente Héctor Ricardo Ingram felicitó a quienes finalizaron el curso y valoró el esfuerzo realizado durante el proceso de formación. Además, destacó la importancia del trabajo conjunto entre el municipio, la universidad y la cooperativa para generar oportunidades de capacitación y promover el acceso a la educación.

Finalmente, invitó a la comunidad a participar de las próximas propuestas formativas que se desarrollarán durante el año, remarcando que la adquisición de nuevos conocimientos constituye una herramienta fundamental para el crecimiento personal y el acceso al mundo laboral.

La entrega de estos certificados representa un nuevo avance en las acciones de capacitación que buscan fortalecer el desarrollo de oficios y ampliar las oportunidades laborales para los habitantes de Trevelin y sus parajes.