Trevelin avanza con la digitalización de los expedientes de obra

La Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento Urbano capacitó a profesionales de la construcción sobre el nuevo portal digital. La plataforma permitirá realizar trámites y consultar el estado de los expedientes de manera remota.

La Municipalidad de Trevelin avanza con la implementación de nuevas herramientas digitales para modernizar la administración y agilizar los trámites. En ese marco, esta semana se realizó una capacitación destinada a arquitectos, técnicos en construcción y maestros mayores de obra que presentan expedientes ante el municipio.

La actividad estuvo centrada en el funcionamiento del nuevo portal digital para la gestión de expedientes de obra, una herramienta que próximamente comenzará a utilizarse para realizar los trámites de manera completamente digital.

Seguimiento de trámites a distancia

La secretaria de Obras Públicas y Planeamiento Urbano, Elisabeth Sánchez, explicó que la plataforma permitirá a los profesionales consultar de manera remota el estado de sus expedientes y hacer un seguimiento de cada trámite sin necesidad de concurrir personalmente al municipio.

La iniciativa busca simplificar los procedimientos administrativos, reducir el uso de papel y mejorar los tiempos de gestión, tanto para los profesionales como para el personal municipal.

Una política de modernización municipal

La digitalización de los expedientes de obra se suma a otras medidas impulsadas durante la gestión del intendente Héctor Ingram, orientadas a incorporar herramientas tecnológicas en distintas áreas de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes.

Entre los avances se encuentra la publicación de ordenanzas en el portal oficial, la posibilidad de pagar tasas e impuestos municipales por internet y el acceso digital de los empleados a sus recibos de sueldo.

También se implementó el Registro Digital de Operaciones (REDO), destinado a facilitar trámites internos entre distintas dependencias, digitalizar resoluciones, realizar el seguimiento de expedientes del área legal y administrar suministros y vales.

Más servicios digitales

Otras áreas municipales también incorporaron sistemas informáticos para gestionar sus actividades. La Secretaría de Bromatología, Inspección e Higiene digitalizó procedimientos vinculados con permisos de faena, certificados de feria y carnets de manipulación de alimentos. Además, se trabaja en la posibilidad de tramitar habilitaciones comerciales de manera virtual.

En tanto, desde 2020 funciona un sistema de reservas en línea para los permisos del servicio de castraciones, mientras que los exámenes teóricos para obtener la licencia de conducir se realizan mediante una herramienta digital.

En paralelo, el municipio continúa trabajando en nuevos procesos de modernización, entre ellos la digitalización de la administración del Departamento de Personal.

La incorporación de estas herramientas apunta a reducir costos administrativos, mejorar el acceso a los servicios y avanzar hacia una gestión municipal con mayor eficiencia y transparencia.