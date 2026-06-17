Trevelin avanza en los preparativos para la Temporada de Tulipanes 2026

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes continúa trabajando junto al sector privado en la planificación de la próxima Temporada de Tulipanes 2026.

En ese marco, la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, mantuvo una reunión con Juan Carlos Ledesma, propietario del campo de tulipanes, donde abordaron distintos aspectos vinculados a la organización y promoción de uno de los principales atractivos turísticos de la región.

Durante el encuentro, la funcionaria confirmó que la Secretaría colaborará con la capacitación del personal que atenderá la casilla de informes que se prevé habilitar en el predio durante la temporada.

Figueroa destacó la importancia del producto turístico que representan los tulipanes para Trevelin y la comarca, y señaló que la nueva casilla permitirá brindar información sobre otros atractivos, servicios y propuestas que ofrece el destino, con el objetivo de enriquecer la experiencia de quienes visitan la localidad.

Asimismo, indicó que el municipio puso a disposición su asesoramiento para el proyecto y recordó que en Trevelin existe personal capacitado en turismo, tanto a través de las propuestas formativas de la Secretaría como de instituciones educativas y de la Tecnicatura en Turismo.

Además, durante la reunión se analizaron acciones de promoción conjunta para los meses previos a la temporada, el avance de la denominada Ruta Binacional —una iniciativa que busca fortalecer un corredor turístico entre Argentina y Chile— y el plan de capacitaciones destinado a prestadores turísticos.

Desde ambas partes destacaron la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado para seguir fortaleciendo la actividad turística en Trevelin y la región.