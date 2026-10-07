Trevelin: avanza la construcción de una garita en el acceso norte

La Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes avanza con la construcción de una garita de espera para pasajeros del transporte interurbano, ubicada en el acceso norte al ejido urbano, sobre la Ruta Nacional 259.

La obra es ejecutada por la Dirección de Servicios Públicos con recursos municipales y busca brindar un espacio de resguardo para los vecinos que utilizan el servicio de transporte en ese sector.

“De esta manera estamos dando respuesta a un pedido de vecinos de los loteos ubicados en ese sector y que no tenían dónde protegerse en los días de inclemencias climáticas mientras esperaban el transporte público”, señaló el coordinador de Gabinete de la Municipalidad de Trevelin, Livio Espinoza.