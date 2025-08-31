Trevelin: Avanza la gestión del proyecto para la construcción de pluviales

El intendente Héctor Ingram, acompañado de la secretaria de Obras Públicas, Elisabeth Sánchez, encabezó este jueves una recorrida en el sector de las calles Fontana, 13 de Diciembre y Holdich, en el marco del proyecto para la construcción de canales pluviales.

De la recorrida participaron integrantes de los equipos técnicos de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno de la Provincia del Chubut.

Ingram adelantó que, “al aprobarse la ley de endeudamiento de la provincia, los legisladores incorporaron un punto que es que parte de esos recursos tienen que ser destinados a obras en los municipios. Nosotros presentamos como obra prioritaria la construcción de esos canales pluviales”.

Recordó el Jefe Comunal que, “durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández, habíamos gestionado esa obra, consiguiendo el financiamiento. Pero al asumir el presidente Javier Milei pasó ese proyecto por la motosierra quitándole el financiamiento e incluso exigiendo que devolviéramos el adelanto financiero que nos había ya enviado el Estado Nacional”.

Por su parte, Sánchez explicó que, “desde el Municipio presentamos el mismo proyecto que a Nación, aunque en esta ocasión se avanzaría en una primera etapa”. Sobre la obra en sí, explico que el objetivo, “es evitar que se inunden sectores que históricamente ante las lluvias, quedan anegadas, complicando la cotidianeidad de los vecinos”.