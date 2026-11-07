Trevelin avanzará en la creación de un Museo de Ciencias

El intendente Héctor Ingram firmó un convenio marco con la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia para impulsar el proyecto en el Pueblo del Molino.

Trevelin contará con un Museo de Ciencias, una iniciativa que comenzará a desarrollarse a partir de un convenio marco firmado este viernes entre el intendente Héctor Ingram y la decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia, Dra. Bárbara Rueter.

El acuerdo establece un marco de trabajo conjunto para avanzar en la creación de este espacio, que buscará acercar el conocimiento científico a la comunidad y poner en valor la producción académica y de investigación de la Universidad.

De la firma participaron también el secretario de Cultura y Educación, Gustavo De Vera; el secretario de Producción, Nicolás Ewdokimoff; la concejala Diana Sbil Maripan e investigadores de la casa de estudios.

Acceso al conocimiento científico

Luego de firmar el documento, Rueter expresó su satisfacción por el acompañamiento del Gobierno municipal y destacó la importancia de encontrar instituciones que promuevan la divulgación científica.

“Encontrarnos con un municipio que apoya las ciencias y, en este caso, el acceso de la comunidad al conocimiento que nuestras facultades generan”, manifestó la decana.

Por su parte, Ingram ratificó el compromiso de continuar trabajando junto a la Universidad Nacional de la Patagonia y remarcó la importancia de respaldar la educación pública con acciones concretas.

“Porque nuestro pensamiento es que la defensa y apoyo a la Educación Pública, en todos sus niveles, debe ser no solamente desde lo discursivo, sino también a partir de hechos concretos”, expresó el intendente.

Finalmente, agradeció a las autoridades universitarias por elegir a Trevelin como sede para avanzar en el desarrollo de este proyecto.