Trevelin: caminata y gastronomía en Sierra Colorada por el Mes de la Mujer

Este sábado se realizó en Sierra Colorada una jornada de caminata y almuerzo comunitario en el marco de las actividades por el Mes de la Mujer. La propuesta fue organizada por el grupo de Emprendedores Turísticos de la comunidad y contó con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes.

La actividad tuvo lugar en la Comunidad Ancestral Sierra Colorada y reunió a participantes de Trevelin, Esquel y otros puntos de la región. La jornada incluyó dos opciones de trekking con guías de sitio: Micosenda, de baja dificultad, y el sendero hacia el Mirador Doña Flora, de dificultad alta.

Tras las caminatas, los asistentes compartieron un almuerzo con platos tradicionales, entre ellos tortas fritas, pavo de ñaco con pan casero y guiso carrero. La propuesta se completó con música en vivo y bebidas regionales como jugo de calafate e infusión de poleo con yerbabuena.

Desde la Secretaría de Turismo destacaron el trabajo de las emprendedoras locales y el valor de este tipo de iniciativas para promover el turismo comunitario y la cultura del lugar.