21 junio, 2026
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Trevelin campeón en el Regional de Hockey

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Los equipos de Caballeros Sub 14 y Damas Sub 14 de Trevelin se consagraron campeones del Torneo Regional de Hockey que se disputó el día de ayer en la ciudad de El Bolsón, provincia de Río Negro.

Del certamen participaron delegaciones de Esquel, Bariloche, El Bolsón, Cholila, Epuyén y Trevelin, en una competencia que reunió a jóvenes deportistas de toda la región.

Con estos resultados, los representantes trevelinenses coronaron una destacada actuación y dejaron en lo más alto el nombre de la localidad.

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