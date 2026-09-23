Trevelin celebrará el 5° aniversario del Draig Goch con una tarde de música y actividades

Trevelin se prepara para celebrar el 5° aniversario del Draig Goch, la figura del dragón galés que forma parte de la identidad cultural de la localidad. La actividad se realizará el sábado 3 de octubre desde las 17 horas en la Plaza Coronel Fontana, en el marco de la Fiesta Mundial del Turismo.

La propuesta fue reprogramada por cuestiones climáticas y convocará a vecinos y visitantes a compartir una tarde con música, arte y talento local.

Una celebración en la plaza

Desde la organización invitaron a acercarse con mate y reposera para disfrutar de las distintas actividades previstas, que incluirán la participación de artistas locales, sorpresas y sorteos.

El encuentro busca poner en valor al Draig Goch y su vínculo con la identidad galesa de Trevelin, en una jornada que también se suma a las actividades vinculadas al turismo y la cultura local.

La celebración comenzará a las 17 horas en la Plaza Coronel Fontana y será abierta a la comunidad.