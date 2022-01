Trevelin: choque intencional que provocó riña y lesionado

Esta mañana en la ciudad de Trevelin alrededor de las 6:35 hora personal de la comisaría local intervino en un hecho situado en la intervención de las calles Perito Moreno entre Ap-iwan e independencia argentina.

Un ciudadano oriundo de la localidad de Corcovado manifestó que salió junto a unos amigos de un local bailable y a las pocas cuadras se quedó en el lugar porque se le corto el embrague, en tanto otra persona conducía una pick up y este le habría colisionado su vehículo intencionalmente.

A raíz de ello uno de sus amigos del vecino de Corcovado en evidente estado de ebriedad se había peleado con amigos del conductor de la camioneta quienes le propinaron golpes de puño en el rostro. En este sentido personal policial solicitó ambulancia pero el lesionado en su estado de ebriedad, exaltado y violento se negó a recibir atención médica.

Intentó arremeter contra los empleados policiales, no produciendo lesiones dado que no podía mantenerse en pie y aunque estos trataron de calmarlo en todo momento, no depuso su actitud debiendo ser reducido a los fines de evitar un mal mayor y demorado por infracción al artículo 158 y 161 del Código de Convivencia registrándose su ingreso a las 07:35 horas.

Fuente: comisaria de Trevelin.