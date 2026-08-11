Trevelin conmemoró la Independencia de Bolivia y el intendente Ingram destacó el aporte de la comunidad boliviana

En un acto cargado de reconocimiento a la diversidad cultural que caracteriza a Trevelin y sus parajes, la comunidad local conmemoró el aniversario de la Independencia de Bolivia, con la participación de autoridades municipales, integrantes de la colectividad boliviana y vecinos.

Durante la ceremonia, el intendente de Trevelin, Héctor “Cano” Ingram, puso en valor el aporte de las distintas corrientes migratorias que, a lo largo de la historia, fueron dando forma a la identidad de la comunidad.

“La historia de Trevelin, como la de toda la Patagonia, no podría escribirse sin ser consciente de cada una de las corrientes migratorias”, señaló el mandatario, al recordar la presencia de los pueblos originarios y la posterior llegada de galeses, chilenos, libaneses, españoles y familias de diferentes orígenes que se asentaron en el Valle 16 de Octubre.

En ese recorrido histórico, Ingram destacó particularmente la llegada de trabajadores bolivianos durante las décadas de 1960 y 1970, vinculada en buena medida a la construcción de la represa Futaleufú.

“Como si nuestra comunidad fuese un trozo de arcilla, cada una de esas corrientes migratorias fueron moldeando a Trevelin y sus parajes hasta lo que somos”, expresó.

El intendente remarcó que esa diversidad se refleja no solamente en la vida cultural, sino también en las distintas etapas económicas y productivas atravesadas por la comunidad. En ese sentido, destacó el papel de trabajadores y familias de origen boliviano en el desarrollo local.

“Conformación de grupos familiares fuertes, dedicación al trabajo y sacrificio para progresar”, sostuvo Ingram al referirse a algunos de los rasgos que caracterizan a la comunidad boliviana.

Durante su intervención, además, puso en valor que Trevelin haya sido una de las primeras ciudades del país en incorporar oficialmente la conmemoración de la Independencia de Bolivia, una iniciativa que posteriormente comenzó a replicarse en otras localidades argentinas.

Más allá de la dimensión histórica y geopolítica de la independencia boliviana de 1825, el jefe comunal planteó que la fecha también representa una oportunidad para reconocer el esfuerzo cotidiano de una comunidad que eligió desarrollarse en paz y a través del trabajo.

“Lo que también celebramos es la determinación de una comunidad de desarrollarse en paz, apostando al trabajo y sacrificándose en la búsqueda de sus metas”, afirmó.

Finalmente, Ingram felicitó a la colectividad boliviana por la organización del acto y agradeció la posibilidad de compartir junto a toda la comunidad esta celebración.

“Por sobre todas las cosas, agradecer por el aporte que diariamente hacen hacia nuestra comunidad”, expresó el intendente al cerrar sus palabras.