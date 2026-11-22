Con una importante delegación de visitantes galeses, vecinos y turistas, Trevelin recordó los 135 años de la llegada del segundo contingente de familias al Valle 16 de Octubre. La jornada incluyó representaciones históricas, música, danzas tradicionales y un inesperado descubrimiento familiar del intendente Héctor Ingram.

El sitio histórico de Piedra Holdich fue escenario de una nueva conmemoración de la historia galesa en el Valle 16 de Octubre. El encuentro reunió a una importante delegación llegada desde Gales, junto a vecinos, turistas y descendientes de las familias pioneras que formaron parte de los primeros años de la colonización del valle.

La actividad fue organizada por la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes junto a la Asociación Galesa «16 de Octubre», al cumplirse 135 años de la llegada del segundo contingente de familias galesas, en 1891.

Una historia que vuelve a cobrar vida

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la representación histórica protagonizada por descendientes de aquellas familias, quienes recrearon la llegada de los viajeros y el encuentro con los primeros pobladores establecidos en la zona. La escena incluyó una tradicional bienvenida con té galés.

La historia recuerda que en febrero de 1891 se habían establecido en el valle las familias de Martín Underwood y Edward Jones. Hacia fines de ese año llegaron las de William Freeman, William Kansas Jones, John Daniel Evans y James Williams, acompañadas por arrieros que trasladaban ganado.

Durante el acto, el secretario de Cultura y Educación, Gustavo De Vera, destacó el legado de quienes construyeron comunidad en estas tierras y la importancia de preservar una memoria histórica que contemple a todas las personas que contribuyeron a forjar la identidad regional.

Música, tradiciones y un reencuentro familiar

La celebración tuvo también un importante acompañamiento artístico. Rhys Meirion, Elidyr Glyn y Alejandro Jones ofrecieron interpretaciones musicales, mientras que Jessica Jones presentó danzas tradicionales galesas.

Uno de los momentos particulares se produjo cuando el intendente Héctor Ingram descubrió que tenía vínculos familiares con algunos de los visitantes provenientes de Gales. El hecho generó emoción entre los presentes y le dio a la jornada un significado especial, reflejando la continuidad de los lazos entre ambas comunidades.

El encuentro estuvo encabezado por Ingram y la presidenta de la Asociación Galesa «16 de Octubre», María Esther Evans. Participaron concejales, funcionarios municipales, representantes de instituciones y descendientes de las familias pioneras.

La ceremonia incluyó la entonación de los himnos nacionales argentino y galés, en una jornada que volvió a poner en valor la historia compartida entre Trevelin y Gales, y el legado cultural que continúa presente en la identidad del Valle 16 de Octubre.