La tradicional Subida al Peñón reunió este martes a vecinos, turistas y autoridades en una de las ceremonias más representativas de la historia de Trevelin. La actividad recordó el 141.º aniversario de la llegada del coronel Luis Jorge Fontana y los Rifleros del Chubut al Valle 16 de Octubre.

Organizada por la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes junto a la Compañía Rifleros del Chubut, la jornada convocó a numerosos participantes que realizaron el ascenso al Peñón para compartir un encuentro marcado por la memoria, la tradición y la identidad local.

El acto estuvo encabezado por el intendente Héctor Ricardo Ingram y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. También participaron autoridades, representantes de instituciones, integrantes de la Compañía Rifleros del Chubut y descendientes de familias pioneras.

Una ceremonia que reúne historia y cultura

En el sector conocido como “El Mástil”, ubicado en el Peñón de los Rifleros, se realizó el izamiento del Pabellón Nacional y la entonación de los himnos argentino y galés, con el acompañamiento de la Banda Militar “Malvinas Argentinas” del Ejército Argentino.

La ceremonia contó con las banderas de la Asociación Galesa 16 de Octubre y la bandera alemana, portada por Juan Cruz Bohme, en homenaje a Guillermo Katterfeld, ingeniero y agrimensor que integró aquella expedición.

También estuvieron presentes el mayor Amarilla, en representación del teniente coronel Lagraña, y Fernando Braconi, del Colegio de la Providencia de Bella Vista, provincia de Buenos Aires.

Soberanía e identidad

Durante su discurso, el intendente Ingram destacó la importancia de sostener las conmemoraciones que recuerdan los acontecimientos vinculados con la construcción y consolidación de la soberanía nacional en la Patagonia.

En ese marco, hizo referencia al plebiscito del 30 de abril de 1902, realizado en la Escuela N.º 18, cuando los pobladores del Valle 16 de Octubre manifestaron su voluntad de pertenecer a la República Argentina, en medio de la disputa limítrofe con Chile.

El jefe comunal vinculó ambos hechos históricos y remarcó la necesidad de transmitir su significado a las nuevas generaciones, reconociendo el lugar que ocupa Trevelin en la historia de la soberanía nacional.

La ceremonia incluyó además el tradicional Calon Lân, expresión de la herencia cultural galesa que forma parte de la identidad de la comunidad.

La expedición que dio origen a una historia

En noviembre de 1885, el coronel Luis Jorge Fontana llegó al Valle 16 de Octubre acompañado por 29 expedicionarios: 19 galeses, siete argentinos, dos alemanes —Guillermo Katterfeld y Herman Faesing— y un estadounidense.

Tras recorrer el territorio desde la costa atlántica hasta la cordillera, arribaron a estas tierras, denominadas Cwm Hyfryd (Valle Hermoso) por los galeses y Valle 16 de Octubre por Fontana.

La conmemoración también permite reconocer la diversidad cultural que caracteriza a Trevelin, sin dejar de mencionar la presencia de los pueblos originarios que habitaban estas tierras.

Continúan las actividades

Las celebraciones seguirán este miércoles 25 de noviembre con una agenda que incluye el acto protocolar en la Plaza Coronel Fontana, a las 10:00; el desfile cívico-militar, a las 11:30; los juegos hípicos en el Campo de Doma Malacara, a las 14:30; y el tradicional té en la Escuela N.º 57, a las 16:30.