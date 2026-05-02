Trevelin: continúa este sábado el operativo de búsqueda de Demian Vande Linde

El rastrillaje para dar con el paradero de Demian Vande Linde seguirá desde primeras horas del sábado, tras una jornada marcada por condiciones climáticas adversas y un amplio despliegue de recursos.

Se desarrolla un operativo intensivo para localizar al vecino de 43 años, visto por última vez el jueves alrededor de las 12:30 en la zona del barrio Comercio, en dirección al sector de Las Torres, sobre la Ruta 34 camino a la represa Futaleufú.

El director de Gobierno, Marcelo Sosa, informó que el protocolo de búsqueda se activó durante la medianoche de ese jueves, con tareas que se extendieron hasta las 5:30 de la madrugada y se retomaron este viernes desde las 8:00.

Durante la noche, las nevadas en el área de rastrillaje complejizaron el trabajo de los equipos, que debieron redoblar esfuerzos y extremar precauciones.

Más de 50 personas participan del operativo, entre Bomberos Voluntarios, Gendarmería Nacional, Parques Nacionales, Policía del Chubut, División Canes, grupos de búsqueda y rescate, Defensa Civil provincial, voluntarios y personal municipal.

Además, se utilizan recursos aéreos y tecnológicos, como un avión aportado por Ezequiel “Queque” Parodi, de Patagonia Bush Pilots, cinco drones y buzos especializados. La cobertura abarca el ingreso a la represa, el sector de Las Torres, Laguna Escondida, Laguna Toro y campos del INTA.

Según se indicó, la persona había salido a realizar una caminata estimada de entre cinco y siete horas.

Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información, se comunique de inmediato al 101 o al 2945-556013.