Trevelin: Continúa la modernización del alumbrado público con nuevas luminarias LED

Como parte del plan de mejora de la infraestructura urbana, se concretó la instalación de nuevas luminarias LED por parte de la Cooperativa 16 de Octubre, en distintos puntos estratégicos de la localidad, con el objetivo de brindar mayor seguridad, mejor visibilidad y un servicio de alumbrado más eficiente.

En esta etapa, se colocaron 9 luminarias LED en el Puente Percy Wharton, una obra que mejora significativamente la iluminación de este importante acceso, aporta mayor seguridad para peatones y conductores.

Además, como se anunció con anterioridad instalaron un total 60 luminarias LED sobre la avenida Raúl Alfonsín.