Trevelin dará inicio a la temporada de pesca deportiva con una capacitación

El curso de Entomología Aplicada a la Pesca con Mosca estará a cargo del doctor Pablo Pessaq. La actividad se realizará el miércoles 28 de octubre, a las 18:30, en el Salón Central, a partir de una propuesta solicitada por los propios pescadores.

Trevelin comenzará a palpitar una nueva temporada de pesca deportiva con una propuesta de capacitación destinada a quienes practican esta actividad. Se trata de un curso de Entomología Aplicada a la Pesca con Mosca, que brindará herramientas para conocer los insectos presentes en los ambientes acuáticos y comprender su importancia en la alimentación de los peces.

La capacitación estará a cargo del doctor Pablo Pessaq y se desarrollará el miércoles 28 de octubre, a las 18:30 horas, en el Salón Central.

Una propuesta que surgió de los pescadores

La secretaria de Turismo de Trevelin, Cintia Figueroa, explicó que la iniciativa responde a una solicitud planteada por los propios pescadores durante el lanzamiento de la temporada anterior.

Según señaló, el objetivo es dar respuesta a esa inquietud y sumar espacios de formación que contribuyan a enriquecer la experiencia de quienes eligen la pesca deportiva.

Figueroa remarcó que la intención es que el lanzamiento de cada temporada incorpore nuevas propuestas y se convierta en un espacio de encuentro para los pescadores. En esa línea, adelantó que también se trabaja en la posibilidad de organizar un curso de atado de moscas.

Cuidado ambiental y desarrollo turístico

La funcionaria destacó, además, el valor de los ríos, arroyos y lagos de Trevelin y sus parajes, ambientes naturales que atraen cada año a pescadores de distintos puntos del país y del mundo.

En ese contexto, subrayó la importancia de promover prácticas responsables, respetar el entorno y preservar los recursos naturales para garantizar la continuidad de la actividad.

Finalmente, hizo llegar sus buenos deseos para el comienzo de la nueva temporada y saludó a los guías de pesca, auxiliares, trabajadores de los lodges, prestadores turísticos y pescadores que eligen la región para disfrutar de esta actividad.

Con propuestas de capacitación y acciones orientadas al cuidado ambiental, Trevelin busca seguir fortaleciendo la pesca deportiva como parte de su identidad turística y como una actividad que genera oportunidades para el destino y sus prestadores.