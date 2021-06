Trevelin: directivos de Escuelas piden volver a la presencialidad

Ivana Jones Ericson, la directora de la Escuela Provincial 57 de Trevelin, habló sobre la solicitud de volver a la precencialidad mediante protocoles estrictos en todas las escuelas.

“Es un requerimiento que evaluamos entre todos los directivos de Trevelin después de haber trabajado mucho con protocolos para volver a estar en actividad presencial en todas las escuelas y con excelentes resultados”, manifestó Ivana Jones. Y agregó “Por esa razón nos movilizamos para pedir nuevamente tener a los chicos dentro de las escuelas, nota que elevamos al señor Intendente con una copia a la Supervisión, por lo que ahora estamos esperando respuesta».

“Hemos tenido un alumno con Covid-19 pero que no vino a la escuela por presentar síntomas, y lo cierto es que la misma familia tiene responsabilidad frente a esta enfermedad, que hizo el distanciamiento para evitar contagios”, enfatizó y sostuvo “Consideramos esencial el tiempo que se vive dentro de la escuela con docentes y compañeros, no se puede reemplazar. La virtualidad no llega a todos los hogares, sabemos que en muchos casos los chicos utilizan el celular de sus papás, que siguen trabajando, además de que hay chicos que no cuentan con el recurso digital para poder participar en el horario de clases, las cuales no se vuelven a recuperar. Por eso nos parece más que necesaria la vuelta a la presencialidad”.

Finalmente dijo “la población escolar, nadie cuenta con una PC de escritorio para trabajar, sino que lo hacen desde el celular, y completar una actividad desde allí no es lo mismo ya que se trata de una pantalla diminuta, no todos tienen (paquete de) datos, ya que hoy en día pagar una línea telefónica o tener acceso a Internet es algo costoso y hay otras prioridades, considerando la situación actual”.