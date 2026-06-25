Trevelin: El Concejo Deliberante aprobó el marco normativo para su sitio web oficial

El Honorable Concejo Deliberante de Trevelin aprobó la Ordenanza que establece el marco normativo para garantizar el funcionamiento, mantenimiento, actualización y accesibilidad de su sitio web institucional, fortaleciendo las políticas de transparencia, acceso a la información pública y modernización del Poder Legislativo de Trevelin, en la VII Sesión Ordinaria realizada este jueves.

La normativa consolida al portal oficial hcdtrevelin.gob.ar como la plataforma institucional destinada a la publicación, digitalización, sistematización y consulta de la información legislativa, asegurando su continuidad y disponibilidad permanente para toda la comunidad.

A partir de esta ordenanza, el sitio web deberá garantizar el acceso libre, público y gratuito a la información institucional, incluyendo el Digesto de Ordenanzas Municipales, resoluciones, declaraciones, comunicaciones, proyectos legislativos, actas de sesiones, órdenes del día, información sobre las autoridades del cuerpo legislativo y noticias institucionales.

Asimismo, la normativa establece la incorporación de un sistema de búsqueda digital que facilite la localización de normativa y documentación, la actualización permanente de los contenidos, el cumplimiento de criterios de accesibilidad para personas con discapacidad y un diseño adaptable para su correcta visualización en computadoras, tablets y teléfonos móviles.

Otro de los aspectos destacados de la ordenanza es que dispone que toda la información, documentación y normativa publicada en el sitio web reviste carácter público, histórico y de acceso permanente, garantizando su conservación, integridad, trazabilidad y disponibilidad continua como parte del patrimonio documental del Honorable Concejo Deliberante.

El secretario legislativo, Fabio Durando, destacó la importancia de la iniciativa y señaló que la ordenanza brinda previsibilidad y continuidad a una herramienta fundamental para la comunidad.

«Con esta ordenanza garantizamos que el sitio web institucional continúe funcionando como una herramienta permanente de acceso a la información pública. Nuestro objetivo es fortalecer la transparencia, facilitar el acceso de los vecinos a la actividad legislativa y consolidar un Concejo Deliberante más abierto, moderno y cercano a la comunidad», expresó.

La iniciativa se enmarca en la Constitución Nacional y en las leyes nacionales sobre acceso a la información pública, accesibilidad web, firma digital y tecnologías de la información y las comunicaciones, promoviendo una gestión legislativa transparente, moderna y al servicio de la ciudadanía.

Las Sesiones ya se transmiten en vivo por YouTube

Como parte del proceso de modernización institucional impulsado por el Honorable Concejo Deliberante, recientemente se concretó la primera transmisión en vivo de una sesión legislativa a través del canal oficial de YouTube.

“La iniciativa fue posible gracias a un trabajo articulado entre la emisora municipal FM Del Valle 99.9 Mhz, el equipo técnico de la radio, el equipo técnico del Honorable Concejo Deliberante y el personal de la institución, quienes hicieron posible la puesta en marcha de esta nueva herramienta de comunicación institucional”, expresó, Fabio Durando.

Fabio Durando, agradeció especialmente el compromiso y la colaboración de todos los que participaron en este trabajo conjunto.

«Quiero expresar mi agradecimiento a la emisora municipal FM Del Valle 99.9 Mhz, al director Matías Álvarez, al equipo técnico de la radio, al equipo técnico del Honorable Concejo Deliberante y a todo el personal del Concejo que colaboró para hacer posible esta primera transmisión en vivo. Este logro es el resultado del trabajo articulado y del compromiso de muchas personas que aportaron para acercar la actividad legislativa a la comunidad», manifestó.

Desde el Concejo Deliberante indicaron que el objetivo es dar continuidad a las transmisiones de las sesiones y seguir incorporando herramientas que fortalezcan la transparencia, el acceso a la información pública y la participación ciudadana.