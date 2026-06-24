Trevelin: El Concejo Deliberante realizará este jueves su primera transmisión en vivo por youtube

El Honorable Concejo Deliberante de Trevelin realizará este jueves la primera transmisión en vivo de una sesión legislativa a través de su canal oficial de YouTube, una nueva herramienta destinada a fortalecer el acceso de la comunidad a la información pública y acercar la actividad parlamentaria a los vecinos.

La iniciativa será posible gracias a un trabajo articulado entre el Concejo Deliberante y FM Del Valle 99.9 Mhz, emisora local que brindará el acompañamiento técnico necesario para llevar adelante la cobertura en directo de la sesión.

El secretario legislativo, Fabio Durando, destacó la importancia de este avance en materia de comunicación institucional y agradeció especialmente el acompañamiento de la radio local.

“Quiero agradecer al director de FM Del Valle, Matías Álvarez, y a todo el equipo técnico de la emisora y a los trabajadores del HCD, que hará posible esta primera transmisión en vivo. Es un trabajo conjunto que permitirá concretar una herramienta que acerca el Concejo Deliberante a la comunidad”, expresó.

Desde el cuerpo legislativo señalaron que la puesta en funcionamiento del canal oficial de YouTube forma parte de una estrategia orientada a ampliar los mecanismos de transparencia, acceso a la información pública y participación ciudadana.

Asimismo, indicaron que el objetivo es dar continuidad a las transmisiones de las sesiones y sumar nuevos contenidos institucionales que permitan a los vecinos seguir la tarea legislativa local.

El canal oficial se encuentra disponible en YouTube bajo el nombre “Concejo Deliberante Trevelin”, donde quedarán alojadas las transmisiones y distintos contenidos vinculados a la actividad del Poder Legislativo municipal.