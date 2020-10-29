Trevelin: el municipio citó a vecinos del plan 120 lotes
La Municipalidad de Trevelin a través de la Secretaría de Coordinación de Gabinete, citó a los siguientes vecinos, adjudicatarios del Plan 120 Lotes, a pasar por las oficinas ubicadas en el tercer piso – ala norte del edificio municipal, fin de notificarse de las ordenanzas en vigencia:
LISTADO 2.
ADJUDICATARIOS PLAN 120 LOTES.- PASAR POR LA SEC. DE COORDINACIÓN DE GABINETE A LOS FINES DE NOTIFICARSE DE LAS ORDENANZAS EN VIGENCIA.-
1- KOENIG NADIA – TAUX RODRIGO
2- ECHAVEZ – CRISTIAN.
3- GARCIA VERONICA
4- PRITCHARD JOSE
5- JARAMILLO IVANA – ELGUETA JORGE
6- ANDRADE FELIX ADRIAN – CARRASCO HILDA EDITH
7- ACOSTA EDELINA RAQUEL – MORALES CESAR LUIS
8- ZAHANA PABLO – HEIANNA CINTHIA
9- WARREL GRACIELA
10- CARRASCO ERNESTO SEBASTIAN
11- UNDERWOOD LILIAN VALERIA
12- PARDO MONICA MABEL
13- MELLADO JULIO
14- CASANOVA MARLON – PEREZ PAOLA
15- WILLIAMS DIEGO RUBEN
16- CHUQUEL DEBORA MARGOT
17- LIPIAN SOLEDAD – JONES JORGE
18- LEDESMA CINTIA – AUSTIN JAIME
19- REARTE MARIANA
20- RAMIREZ PATRICIA LILIANA
21- WILLIAMS GLENDA VERONICA
22- VALENZUELA NESTOR FABIAN
23- RAMIREZ MARÍA ALEJANDRA – EVANS TEGID
24- ROCCA LUCAS – CRESSA NOELIA FLORENCIA
25- SANCHEZ VILMA MARIELA – OLIVERA ALFREDO
26- GRENIER YESICA
27- WINTER GISELA ROMINA
28- CORONADO ROXANA – VALENZUELA SEBASTIAN
29- EGGMANN OWEN ELIAS
30- ORTIZ ANA LAURA
31- TEDESCO FLORENCIA MARIELA
32- TROTTA MARÍA SOLEDAD – COY EDUARDO
33- ALMONACID YANINA – JONES CARLOS ALBERTO