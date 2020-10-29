29 octubre, 2020
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Trevelin: el municipio citó a vecinos del plan 120 lotes

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La Municipalidad de Trevelin a través de la Secretaría de Coordinación de Gabinete, citó a los siguientes vecinos, adjudicatarios del Plan 120 Lotes, a pasar por las oficinas ubicadas en el tercer piso – ala norte del edificio municipal,  fin de notificarse de las ordenanzas en vigencia:

LISTADO 2.

ADJUDICATARIOS PLAN 120 LOTES.- PASAR POR LA SEC. DE COORDINACIÓN DE GABINETE A LOS FINES DE NOTIFICARSE DE LAS ORDENANZAS EN VIGENCIA.-

1- KOENIG NADIA – TAUX RODRIGO

2- ECHAVEZ – CRISTIAN.

3- GARCIA VERONICA

4- PRITCHARD JOSE

5- JARAMILLO IVANA – ELGUETA JORGE

6- ANDRADE FELIX ADRIAN – CARRASCO HILDA EDITH

7- ACOSTA EDELINA RAQUEL – MORALES CESAR LUIS

8- ZAHANA PABLO – HEIANNA CINTHIA

9- WARREL GRACIELA

10- CARRASCO ERNESTO SEBASTIAN

11- UNDERWOOD LILIAN VALERIA

12- PARDO MONICA MABEL

13- MELLADO JULIO

14- CASANOVA MARLON – PEREZ PAOLA

15- WILLIAMS DIEGO RUBEN

16- CHUQUEL DEBORA MARGOT

17- LIPIAN SOLEDAD – JONES JORGE

18- LEDESMA CINTIA – AUSTIN JAIME

19- REARTE MARIANA

20- RAMIREZ PATRICIA LILIANA

21- WILLIAMS GLENDA VERONICA

22- VALENZUELA NESTOR FABIAN

23- RAMIREZ MARÍA ALEJANDRA – EVANS TEGID

24- ROCCA LUCAS – CRESSA NOELIA FLORENCIA

25- SANCHEZ VILMA MARIELA – OLIVERA ALFREDO

26- GRENIER YESICA

27- WINTER GISELA ROMINA

28- CORONADO ROXANA – VALENZUELA SEBASTIAN

29- EGGMANN OWEN  ELIAS

30- ORTIZ ANA LAURA

31- TEDESCO FLORENCIA MARIELA

32- TROTTA MARÍA SOLEDAD – COY EDUARDO

33- ALMONACID YANINA – JONES CARLOS ALBERTO

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