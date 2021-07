Trevelin: entregarán turnos para vacunar a mayores de 40 años

Este lunes 12 de julio a partir de las 9 horas hasta las 11 horas personal de vacunacion contra el Covid-19 estará entregando turnos a personals mauores de 40 años para que reciban la 1° docis.

La entrega de turnos se darán en las instalaciones del Polideportivo Municipal y solicitan que los que asistan: no estar cursando el virus, no ser contacto estrecho en aislamiento, si tuvo covid, debe ser después de los 3 meses del alta, que en los últimos 15 días no haya recibido ninguna otra vacuna y asistir con tapa boca/nariz.