Trevelin: este jueves realizarán corte programado de energía en sectores rurales

La Cooperativa 16 de Octubre informó que este jueves 25 de junio se realizará un corte programado del servicio eléctrico debido a tareas de mantenimiento en una red de media tensión.

La interrupción del suministro está prevista entre las 10:00 y las 11:00 horas y afectará a los siguientes sectores:

Zona Chacras.

Alto Río Corintos.

Horizonte.

Ruta Nacional 259, desde el cruce con Ruta 17 hasta el paso fronterizo.

Parajes Sierra Colorada y Lago Rosario.

Barrio Malvinas.

Desde la prestataria solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios durante el horario previsto para los trabajos.