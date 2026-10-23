Trevelin: finalizó una etapa de la diplomatura en instalaciones domiciliarias

La capacitación en instalaciones de agua y cloacas completó las prácticas y evaluaciones. El próximo 30 de octubre comenzará la última etapa, dedicada a instalaciones de gas.

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y la Cooperativa 16 de Octubre Ltda. continúan trabajando de manera articulada en el desarrollo de la Diplomatura en Instalaciones Domiciliarias, una propuesta gratuita orientada a fortalecer la formación laboral y ampliar las oportunidades de empleo.

La etapa de Auxiliar en Instalaciones de Agua y Cloacas concluyó con la realización de las prácticas y las evaluaciones correspondientes. Los participantes se encuentran próximos a recibir sus certificados, que cuentan con el respaldo de la UNPSJB.

Próxima etapa: instalaciones de gas

La secretaria de Desarrollo Social, Sandra Muñoz, destacó los resultados de la capacitación y el compromiso de los estudiantes, quienes pudieron aplicar los conocimientos adquiridos durante las prácticas realizadas en una vivienda.

Además, confirmó que el 30 de octubre comenzará la tercera y última etapa de la diplomatura, destinada a la formación como auxiliar en instalaciones de gas.

“Con mucho éxito terminamos la etapa del curso de Auxiliar para Instalaciones de Agua y Cloacas, que forma parte de la diplomatura en Instalaciones de Servicios Sanitarios”, señaló la funcionaria.

Muñoz remarcó la importancia de estas propuestas frente a las dificultades para acceder al empleo y sostuvo que contar con una capacitación certificada representa una herramienta para quienes buscan insertarse en el mercado laboral.

En ese sentido, destacó la decisión del intendente Héctor Ingram de dar continuidad a las instancias de formación.

Formación gratuita y nuevas oportunidades

La diplomatura comenzó con la etapa de Instalaciones Domiciliarias Eléctricas y continuará hasta completar el recorrido formativo previsto para este año.

Asimismo, Muñoz adelantó que en marzo de 2027 volverá a dictarse la capacitación en instalaciones eléctricas, con el objetivo de seguir ampliando las oportunidades de formación para vecinos y vecinas de Trevelin y sus Parajes.

“Esperamos terminar este año con un número muy importante de egresados”, expresó la secretaria, quien valoró el trabajo conjunto entre el Municipio, la Universidad y la Cooperativa 16 de Octubre para sostener estas propuestas y fortalecer las herramientas de inserción laboral en la comunidad.