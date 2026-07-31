Trevelin fue promocionado en la principal muestra agropecuaria de Gales

Trevelin y la región tuvieron una destacada presencia en el Royal Welsh Show (Sioe Frenhinol Cymru), la muestra agropecuaria más importante de Gales y una de las más relevantes del Reino Unido, que se desarrolló en Llanelwedd, junto a la ciudad de Builth Wells, y reúne a más de 50 mil visitantes por día.

La promoción se realizó a través de la empresa Teithiau Patagonia Tours, que difundió distintos destinos de Argentina y la Patagonia, con especial énfasis en Trevelin y Esquel. En esta tarea participó el trevelinense Alin Jones, quien informó a la secretaria de Turismo de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, Cintia Figueroa, sobre los resultados obtenidos durante la feria.

Según detalló Jones, ya se confirmaron varios grupos turísticos que visitarán la región. Uno de ellos llegará este año integrado por un reconocido grupo de rock de Gales, un cantante de ópera y un presentador de televisión. Además, para mayo de 2027, en el marco de la 50.ª edición del Eisteddfod de Trevelin, arribará otro contingente. También se confirmó un paquete destinado a productores rurales interesados en recorrer la zona y, para 2027, la visita de un coro masculino galés que ofrecerá presentaciones en distintos puntos de la región.

Por su parte, Figueroa destacó la importancia de esta iniciativa privada para posicionar a Trevelin en un mercado internacional.

«No es fácil promocionar destinos como Trevelin en Europa. Esta participación fue muy valiosa porque permitió mostrar nuestro destino en un evento de alcance internacional, con la presencia de productores, empresarios y visitantes de distintos países», señaló.

La funcionaria también remarcó que, gracias a esta acción, ya hay al menos cuatro grupos confirmados que visitarán Trevelin en los próximos meses, fortaleciendo el vínculo turístico y cultural que une a la localidad con Gales desde sus orígenes.