Trevelin fue sede de una capacitación sobre búsqueda de personas extraviadas

Trevelin fue sede de una capacitación en búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas con canes de búsqueda, organizada por el Gobierno del Chubut junto a la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios y con el acompañamiento de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes.

La actividad reunió a integrantes de los cuerpos activos de Bomberos Voluntarios de las regionales 2 y 4 de la provincia, además de representantes de distintos organismos públicos e instituciones civiles de la región.

Las jornadas estuvieron a cargo de personal de GEOP y DPI, dependientes del Ministerio de Seguridad y Justicia del Chubut, y estuvieron orientadas a actualizar criterios y protocolos vinculados a la denuncia e inicio de búsquedas de personas extraviadas o desaparecidas.

El director de Gobierno de la Municipalidad de Trevelin, Marcelo Sosa, destacó la importancia de unificar criterios de trabajo entre las distintas instituciones que intervienen en este tipo de situaciones.

Además, remarcó la participación de organismos públicos y Bomberos Voluntarios de distintos puntos del noroeste provincial, señalando la importancia del trabajo interinstitucional para optimizar recursos ante emergencias.