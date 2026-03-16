Trevelin fue sede del 1° Provincial de Natación de FENACH con más de 280 nadadores

La Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes llevó adelante el 1° Provincial de Natación de FENACH, con el acompañamiento de Chubut Deportes. La competencia se desarrolló el 14 y 15 de marzo en el Natatorio Municipal y reunió a más de 280 nadadores de nueve equipos de distintos puntos de la provincia.

Participaron delegaciones de EME de Esquel, Triatletas de Puerto Madryn, Ferro de Puerto Madryn, Myfanuy de Rawson, Municipal de Comodoro Rivadavia, Acuarium de Comodoro Rivadavia, Club Argentino de Gaiman, Equipo Municipal de Trelew y el equipo Municipal de Trevelin. El torneo incluyó pruebas individuales y postas durante dos jornadas.

El secretario de Deportes de Trevelin, Carlos Sainz, destacó la importancia de estos encuentros para el crecimiento de la disciplina y valoró la convocatoria alcanzada, que colmó las instalaciones del natatorio con deportistas, entrenadores, familias y personal técnico.

Asimismo, subrayó el trabajo del equipo organizador y remarcó que el evento se desarrolló con puntualidad y buena dinámica a pesar del elevado número de participantes.

El funcionario adelantó además que en las próximas semanas el natatorio recibirá un nuevo evento provincial destinado a la categoría Máster.

Por otra parte, agradeció el acompañamiento de Chubut Deportes y el respaldo institucional para la concreción del torneo, así como la presencia de autoridades locales que se acercaron a acompañar la actividad.

Finalmente, Sainz destacó el apoyo del intendente Héctor Ingram para la realización de este tipo de eventos deportivos, señalando la importancia de continuar promoviendo espacios de encuentro y competencia para deportistas de toda la provincia.

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