Trevelin hizo podio nuevamente en materia turística

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes recibió la distinción de “Bases para la Gestión Integral de Municipios Turísticos Sostenibles”, que otorga la Dirección Nacional de Calidad e Innovación Turística.

Así fueron notificados el intendente de Trevelin, Héctor Ingram y su secretario de Turismo, Juan Manuel Peralta, en un mensaje del titular del organismo, Hernán Roitman, dependiente del ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

La nueva distinción fue otorgada tras la jornada de evaluación del Programa Bases para la Gestión Integral de Municipios Turísticos Sostenibles, perteneciente al Sistema Argentino de Calidad Turística, donde se consideró que “la Municipalidad de Trevelin presenta las evidencias suficientes para obtener el distintivo asociado al programa”.

En la notificación oficial se destaca que “esfuerzos como estos contribuyen a la competitividad y desarrollo sostenible de los destinos (…) permitiendo profundizar en la política turística basada en la calidad, sostenibilidad, innovación y accesibilidad turística”.

La distinción acompañará todas las promociones y comunicaciones institucionales de Trevelin en el ámbito del turismo, representando un incremento en el prestigio que ya viene cosechando como destino.

INCORPORACIÓN AL PROGRAMA “UPGRADE”

Por otra parte, el Municipio de Trevelin y sus Parajes inició días pasados el Programa Upgrade de la Organización Mundial del Turismo (OMT). El mismo consta de diferentes momentos de acompañamiento y mentoría por parte del organismo internacional para poner en vidriera global la oferta del destino.

Como se recordará el Programa UpGrade es parte del reconocimiento “Villa Rural de Excelencia” (Best Tourism Villages), alcanzado por la Secretaría de Turismo de Trevelin en 2022 y premia criterios de sostenibilidad, productividad, calidad turística e integración intercultural. Mediante el Programa Upgrade, la OMT acompañará al equipo técnico local en alcanzar mejoras sustanciales para alinear las propuestas a los más exigentes estándares internacionales.

Durante la primera mentoría virtual, el Intendente Héctor Ingram; el secretario de Turismo, Juan Manuel Peralta y la asesora externa, Graciela Gallo, recibieron recomendaciones sobre los pasos a seguir y tuvieron la oportunidad de acordar las fechas aproximadas en las que una persona de la OMT evaluará de manera presencial las actividades y servicios ofrecidos, así como las redes de conocimiento y articulación entre los actores de la cadena turística.

Las mentorías se enfocarán en 9 áreas de trabajo relevantes: 1) recursos culturales y naturales, 2) promoción y conservación de los recursos culturales, 3) sostenibilidad económica, 4) sostenibilidad social, 5) sostenibilidad ambiental, 6) desarrollo turístico e integración de la cadena de valor, 7) gobernanza y priorización del turismo, 8) infraestructura y conectividad, y 9) salud y seguridad.

Trevelin fue destacado por la OMT en una convocatoria donde participaron 57 países, tanto por su riqueza cultural y natural como por su conservación y promoción. De los 130 pueblos de todo el mundo preseleccionados, 32 fueron elegidos como los Best Tourism Villages y 20 destacados en el programa Upgrade, entre ellos, nuestro querido “Pueblo del Molino”.

Cabe destacar que este acompañamiento por expertos no implica costo para el Municipio, sino que es parte del premio alcanzado en 2022.