Trevelin: hoy se realiza la Gran Peña de la Independencia a beneficio de una ambulancia para el Hospital

La comunidad de Trevelin se prepara para vivir una nueva edición de la Gran Peña de la Independencia, un evento solidario organizado por la Cooperadora del Hospital de Trevelin con el objetivo de recaudar fondos para la adquisición de una ambulancia.

La peña se llevará a cabo este miércoles 8 de julio, desde las 19 horas, en el Polideportivo Municipal, y contará con la participación de destacados artistas y grupos de danzas de la región.

El cierre musical estará a cargo de Sharon y Los Camperos del Chamamé, mientras que durante la noche también se presentarán:

Ema Garrido

Quebracho

Los Abrojales

Los Amigos

Las Voces del Valle

Dalcio Paterlini

Surco Dúo

Además, habrá un importante despliegue de danzas folclóricas con la participación de:

Arcos del Sur, ensamble de Trevelin y Esquel.

IDKA, Ballet Estable, dirigido por el profesor Kevin Alarcón.

IDKA, Ballet de Adultos, a cargo de Mariela Sánchez.

Grupo de Danzas Pellu Weche.

Grupo de Danzas Raíces del Sur, dirigido por la profesora Paola Ybarra.

Grupo de Danzas Perrun Yapen.

La apertura contará con la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de Caren Evans.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000, mientras que en puerta costarán $15.000.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a participar de esta propuesta que combinará música, danza y tradición, con un fin solidario: colaborar con la compra de una ambulancia para el Hospital Rural de Trevelin.