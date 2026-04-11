Trevelin impulsa el desarrollo vitivinícola con visitas a viñedos

El intendente de Trevelin y sus Parajes, Héctor Ricardo Ingram, visitó el establecimiento agroturístico Viñas del Nant y Fall, dando inicio a las recorridas realizadas durante el fin de semana en distintos viñedos que forman parte de la Fiesta de los Viñedos de Trevelin 2026.

La agenda, desarrollada entre sábado y domingo, incluyó visitas a emprendimientos que se sumaron a la propuesta, fortaleciendo el vínculo entre el sector público y privado y acompañando el crecimiento de la producción vitivinícola local. Participan de esta iniciativa Callejón del Viento, Casa Yagüe, Chacra Baruk, Contra Corriente, Cuesta Arriba, Valle del Guardián y Viñas del Nant y Fall.

Durante la visita, el propietario del establecimiento anfitrión, Sergio Rodríguez, agradeció el acompañamiento sostenido del intendente a lo largo de los años y destacó la importancia de la articulación entre el sector público y privado como eje del crecimiento.

Por su parte, el intendente Héctor Ingram felicitó a Rodríguez por la realización de su 11° vendimia y remarcó su rol como referente del sector. “Ha sido un pionero en el desarrollo vitivinícola de la región y un acompañante clave para nuevos productores, compartiendo su experiencia y conocimientos”, señaló.

Asimismo, Ingram destacó el crecimiento colectivo de la actividad y su vínculo con la Fiesta de los Viñedos, que se desarrolla durante el fin de semana con participación de productores y el acompañamiento del municipio.

Las visitas forman parte de una estrategia para fortalecer el perfil productivo y turístico de Trevelin, posicionando a los viñedos como un atractivo destacado dentro de la oferta local y regional.