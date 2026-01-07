Trevelin inauguraron Bryn Derwydd – colina del druida, un nuevo espacio de encuentro con la naturaleza y la cultura galesa

Ayer se llevó a cabo la inauguración oficial de Bryn Derwydd – Colonia del Druida. Camino a Aldea Escolar, por Ruta Provincial N° 34, pasando Huella Cero, primera entrada hacia mano derecha, se ubica este emprendimiento turístico y cultural concebido como un espacio para el encuentro con la naturaleza, las flores, la música, la poesía y la contemplación, inspirado en la cosmovisión y la herencia cultural galesa.

Del acto participaron el intendente de Trevelin y sus Parajes, Héctor Ingram; la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa; el secretario Coordinador de Gabinete, Livio Espinoza; y los concejales Diana Sbil Maripán, Facundo Pais y David Arakawa, acompañando a la anfitriona y creadora del proyecto, Marilyn Jones De Oro, junto a su familia, amigos y referentes de la comunidad.

Durante su discurso, Marilyn Jones agradeció especialmente el acompañamiento de la Secretaría de Turismo, destacando el apoyo de Cintia Figueroa, y recordó al exsecretario de Turismo Juan Manuel Peralta, a quien oportunamente le presentó el proyecto. Señaló que el jardín “surge como un canto de alabanza al Creador por toda la belleza que nos rodea” y explicó que el nombre en idioma galés refleja la inspiración en esa cultura, asociada a la sabiduría y al profundo vínculo con la naturaleza.

En ese sentido, hizo referencia a la figura de los druidas como sabios de los pueblos celtas, profundamente conectados con el bosque, las estaciones y las estrellas, orientadores de las comunidades, y a la herencia de los bardos galeses, transmisores de historias a través de la palabra y la poesía. “Todo eso está presente en el jardín: las flores, las plantas, la música y la poesía”, expresó, describiendo a Bryn Derwydd como un espacio sencillo y armonioso para compartir humildemente la cultura galesa con quienes visitan Trevelin.

Asimismo, agradeció el acompañamiento de su familia, amistades y del Jardín de Nain, e indicó que el predio luce especialmente florecido desde fines de septiembre hasta febrero. Tras sus palabras, recitó una poesía ante los presentes.

La secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, por su parte, felicitó a la anfitriona y destacó el valor de la propuesta: “Sos una inspiración para todos los que apuestan al turismo de Trevelin, desde lo simple. El lugar te transporta y te invita a conectarte con uno mismo”. Además, subrayó que Bryn Derwydd será una propuesta muy buscada y reconocida, y remarcó que Trevelin continúa sumando iniciativas que consolidan su identidad como el jardín de la provincia, poniendo en valor el compromiso de cada prestador que “siembra” nuevas ideas para el desarrollo turístico local.

En ese marco, Figueroa también dedicó un emotivo reconocimiento a Alberto Williams, fallecido en el día de la fecha, destacando su invaluable aporte a la cultura y al turismo de Trevelin: “Alberto dejó muchas semillas en nuestra localidad. En el turismo y en la cultura. Gracias por todo lo que hiciste por nuestro pueblo”. Cabe recordar que Williams había sido homenajeado días atrás por su trayectoria y compromiso con la comunidad.

Posteriormente, el músico, compositor, multiinstrumentista y docente Jorge De Oro, esposo de Marilyn Jones, realizó un sentido homenaje a Alberto Williams interpretando una pieza con gaita, en un momento de profundo respeto y emoción.

Para finalizar el acto inaugural, el grupo familiar anfitrión, Marilyn, Jorge, María, Merlyn y Zuria, bajo el nombre de Keltand, ofrecieron un cierre musical interpretando diversas canciones con instrumentos de viento y cuerda, acompañando la propuesta artística y cultural que caracteriza a Bryn Derwydd.

Bryn Derwydd – Colonia del Druida se encuentra camino a Aldea Escolar, por Ruta Provincial N.° 34, pasando Huella Cero, primera entrada hacia mano derecha, y se suma a la oferta turística de Trevelin como un espacio que invita a la contemplación, al encuentro con la naturaleza y a la valoración de la herencia cultural galesa.

Para visitas, información o reservas comunícate con @bryn_derwydd