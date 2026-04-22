Trevelin inauguró la sala de las trabajadoras de casas particulares
En una jornada cargada de emoción, este martes quedó inaugurada la Sala de las Trabajadoras de Casas Particulares en el Centro Cultural de Trevelin, un espacio que reconoce y pone en valor el rol fundamental que estas trabajadoras desempeñan en la comunidad.
El acto contó con la presencia del intendente Héctor Ingram; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Claudia Garitano; el secretario coordinador de Gabinete, Livio Espinoza; los concejales Facundo Pais, Emilia Méndez y Marisol Salazar; así como también funcionarios municipales, entre ellos el coordinador de Parajes, Belarmino Álvarez; la coordinadora del Centro Cultural, Nina Corvalán; la secretaria de Desarrollo Social, Sandra Muñoz; y la coordinadora de Comunicación y Protocolo, Silvana Ríos Jacobsen. Acompañaron además numerosas trabajadoras de casas particulares, protagonistas centrales de este reconocimiento.
La inauguración se desarrolló en un clima profundamente emotivo, donde no faltaron los testimonios, historias y vivencias compartidas que reflejaron la importancia del trabajo cotidiano en cada hogar. Los mensajes expresados durante el acto lograron conmover a los presentes, poniendo en primer plano la dignidad, el esfuerzo y la dedicación que caracterizan a estas trabajadoras.
Esta iniciativa se enmarca en un proyecto presentado oportunamente por Livio Espinoza ante el Honorable Concejo Deliberante, cuando se desempeñaba como concejal, y se vincula con la conmemoración del 3 de abril, fecha en la que se recuerda el Día de las Trabajadoras de Casas Particulares en Argentina, una efeméride que busca visibilizar y reconocer los derechos laborales del sector.
En este sentido, Espinoza expresó: “Este proyecto nace desde lo personal. Crecí en un hogar donde el trabajo de las casas particulares estuvo siempre presente, a través de mi mamá y mi tía. Ellas me enseñaron el valor del esfuerzo, del compromiso y de un trabajo muchas veces silencioso, pero profundamente importante. Esta sala es también un homenaje a ellas y a todas las trabajadoras”.
De este modo, seguimos impulsando acciones que promueven la memoria, el reconocimiento y la valoración de los distintos actores de la comunidad, destacando el trabajo muchas veces silencioso pero indispensable de las trabajadoras de casas particulares.