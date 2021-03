Trevelin: Ingram brindó discurso de apertura de sesiones

El intendente de Trevelin, Héctor “Cano” Ingram brindó el discurso de apertura de sesiones, brindó detalles de la deuda que pagó el estado y de lo que falta, además detalló los ejes trabajados durante el año pasado potenciando a Trevelin como región productiva y turística.

Hace un año atrás, al brindar mi primer discurso como Intendente de Trevelin y nuestros parajes, presentamos un informe de cómo estaba la Municipalidad de Trevelin y lo que planificábamos para los siguientes 12 meses.

Nadie se imaginaba que, algunos días más tarde, nos tocaría afrontar y enfrentar, no sólo como gobierno municipal sino también como sociedad toda, uno de los momentos más difíciles de nuestra historia.

El advenimiento impredecible e inevitable de la pandemia por Coronavirus Covid-19, trastocó todos los planes; incorporamos a nuestro vocabulario cotidiano palabras que para muchos eran desconocidas; y adoptamos nuevos hábitos.

La incertidumbre que nos generó aquello que desconocíamos, nos llenó a todos de más preguntas que respuestas.

El mundo es otro desde diciembre de 2019. Aquí, en Trevelin, comenzamos a sentir las consecuencias desde el mes de marzo de 2020.

Como gobierno, nos puso en situación de tener que tomar decisiones que fueron difíciles de asimilar

Fue necesario suspender actividades, encuentros sociales, eventos culturales y deportivos y hasta las reuniones familiares.

Nos impuso dejar de lado algunas políticas que teníamos decidido llevar adelante e implementar otras.

Los recursos que eran pocos, fueron aún menores.

Las que antes eran prioridades, dejaron de serlo. Y aparecieron nuevas prioridades a partir de nuevas demandas.

Por ello, permítanme agradecer a todos y cada uno de los y las trevelinenses por su esfuerzo; por respetar cada una de las resoluciones y ordenanzas que se fueron generando.

Sepan que algunas de ellas nos molestaban tanto a nosotros como a nuestros vecinos. Pero estamos aquí para tomar decisiones pensando en el bien general. No para actuar demagógicamente, lo que hubiera significado poner en más riesgo a la población.

Considero necesario también reconocer a los y las trabajadores estatales de los tres niveles, que, como servidores públicos, han estado a la altura de las circunstancias.

Algunos de ellos, como los trabajadores y trabajadoras de la salud de la Provincia, pese a sus situaciones salariales sobradamente conocidas, nunca dejaron de estar al frente de la lucha contra esta pandemia.

Mis respetos hacia cada uno de esas y esos profesionales y empleados.

Sé que no me equivoco si digo que mis palabras reflejan el pensamiento de cada uno de los habitantes de nuestro pueblo al decirles GRACIAS.

Y en el plano local, debemos reconocer y agradecer el esfuerzo y la paciencia del sector comercial y empresarial, que ha llevado sobre sus espaldas gran parte del peso financiero de esta pandemia.

Así también, agradecer a todo el personal municipal, ya sea contratado, de planta o funcionarios, quienes siempre estuvieron a disposición.

Muchas veces, la falta de recursos fue suplida con voluntad y vocación de servidores públicos.

Y a ustedes, representantes del Pueblo de Trevelin, porque han acompañado a este Poder Ejecutivo con las ordenanzas que necesitamos.

En algunos casos con diferencias, es cierto, saludables diferencias, porque incluso desde la crítica constructiva, se mejora, se crece.

Permítanme además expresar nuestro acompañamiento a cada una de las familias que por esta pandemia han perdido un ser querido. Compartimos ese dolor.

Hoy, gracias a la firme conducción de esta situación por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández y su equipo de trabajo, estamos avanzando. La llegada de las vacunas, pese a la campaña que sectores políticos opositores de forma irresponsable y sin apego a la vida, han intentado frustrar, es una realidad que nos llena de esperanza en el futuro.

ESTADO PRESENTE

La pandemia requiere, desde su irrupción, un Estado presente.

Desde la Coordinación de Gabinete se trabajó coordinadamente con los responsables del Hospital John Evans y otros organismos en cada etapa de la gestión de la pandemia covid-19.

Se acompañó con el área de Comunicación, difundiendo todo aquello que las autoridades sanitarias requerían.

Se participó como voluntarios en el Plan Detectar Trevelin

Se convocó e integró la Mesa de Gestión de Riesgo.

La Secretaría de Gobierno con la colaboración de las áreas de Defensa Civil y Comunicación llevó adelante tareas de desinfección en espacios públicos. También se creó un puesto de desinfección de vehículos.

(BROMATOLOGÍA)

Con el devenir de la pandemia de covid 19, la dirección de Bromatología, Inspección e Higiene, fue una de las áreas que no sólo debió reestructurar sus actividades, sino que por especificidad, incorporó nuevas funciones de control relacionadas con el cumplimiento de la legislación que emanó desde el estado municipal y que tuvieron por objeto establecer nuevas normas de conducta social tendientes a evitar el contacto entre personas y, por tanto, la propagación del virus.

Una vez más, el trabajo en red, articulando con autoridades sanitarias y de fuerza de seguridad y de otras dependencias municipales como la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, fue indispensable para la obtención de resultados acordes a lo que la situación nos demandaba, como por ejemplo el Protocolo Sanitario, Obligatorio, Complementario y Específico de Transportes de Mercadería para la Ciudad de Trevelin, o posteriormente la ordenanza Municipal Nº 1.805/20 que estableció protocolos específicos de funcionamiento de las principales actividades económicas.

Se efectuó desde la Dirección un trabajo en terreno sin precedentes, realizando en cada establecimiento comercial una fuerte labor preventiva, a su vez, dando ejecutoriedad a los protocolos aprobados. Entre las acciones a destacar se encuentran, entre otras: determinación de capacidad de comercios, colocación de cartelería, fiscalización de medidas de bioseguridad, asesoramiento en la elaboración de protocolos.

La elaboración y posterior sanción de la normativa municipal de referencia, permitió flexibilizar y adecuar a la situación epidemiológica reinante en la jurisdicción, las actividades económicas, comerciales y culturales propias de la comunidad, evidenciándose el fuerte compromiso de la gestión municipal en acompañar a los sectores más afectados por la pandemia.

(ZOONOSIS)

Pese a las circunstancias desfavorables sobrevinientes de la pandemia por Covid-19, el servicio de esterilización quirúrgica de caninos y felinos se llevó adelante de manera ininterrumpida, prestándose un servicio veterinario integral, donde no sólo se esterilizaron animales, sino que además se brindó el servicio de vacunación antirrábica y desparasitación de caninos y felinos de manera totalmente gratuita.

En tal sentido, se reestructuró la forma en que se prestaba el servicio, priorizando la salud de los animales a intervenir. Esto fue posible a través de la ejecución de jornadas semanales de castración a cargo de dos médicos veterinarios de la localidad, con turnos previos. Este nuevo sistema más dinámico, permitió atender casos que requerían mayor urgencia.

Se habilitaron tres canales de atención para la obtención de turnos: mediante el sitio web oficial de la Dirección; a través del número telefónico dispuesto a tal fin, y personalmente en las oficinas; lo cual permitió centralizar y formalizar el servicio, debido a que el modo en que se otorgaban los turnos anteriormente, es decir, sin datos certeros del solicitante, resultaba en un gran porcentaje de inasistencias.

Efectivamente se cumplió con uno de los principales ejes de la plataforma electoral, llevar los servicios y las actividades a todos los parajes y a los centros comunitarios de la jurisdicción municipal.

En nuestra tarea, han resultado aliados indispensables los Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno de la zona rural, la División de Zooantroponosis dependiente del Área Programática Esquel encabezada por el médico veterinario Gustavo Martínez, como así también de los voluntarios residentes en los parajes.

Por supuesto que queda en agenda el cumplimiento de objetivos específicos de la plataforma gubernamental como es la creación de un Área de Zoonosis Municipal.

(PLATAFORMA VIRTUAL).

Con el objetivo aumentar la eficiencia, celeridad, y transparencia de los trámites municipales en aras de brindar una adecuada atención al ciudadano, la Dirección de Bromatología, Inspección e Higiene, en el mes de julio del año 2020 lanzó el sitio web oficial, presentando entre sus novedades, el Curso Virtual de Manipulación Segura de Alimentos, el cual se encuentra conformado por un total de 6 módulos con los contenidos mínimos exigidos por el Código Alimentario Argentino.

Se implementó un sistema online de seguimiento interno de Expedientes de Habilitación Comercial, el cual tiene como principal objetivo informar a los contribuyentes el estado del Expediente de Solicitud de Habilitación Comercial, asignándose al momento de iniciar o modificar el instrumento administrativo, un número de trámite web.

Además, el sitio web cuenta con toda la información relacionada a bromatología, zoonosis, habilitaciones comerciales y legislación aplicable dentro del área.

Es así que una vez más esta gestión municipal cumple, pese a las circunstancias de público conocimiento, con los compromisos asumidos en la plataforma electoral que hacen al fortalecimiento institucional de la Corporación, propendiendo a la transparencia de los procedimientos administrativos municipales.

En el año en curso se pretende dar continuidad a las actividades propuestas, como así también a las que no se pudieron concretar en el año 2020, entre ellas la creación del Área de Zoonosis, marcando nuevamente el rumbo en el campo de la prevención y capacitación de la comunidad.

En este sentido, se está trabajando fuertemente junto al Departamento de Bromatología dependiente de la Dirección de Salud Ambiental de la Provincia del Chubut, para establecer en la órbita municipal el curso oficial para obtener el Carnet de Manipulador de Alimentos con validez provincial y nacional de tres (3) años, pudiendo ofrecer mensualmente la posibilidad de rendir el examen presencial y, a su vez, ser intermediarios como municipio en la certificación de los Carnets de Manipulador.

(DESARROLLO SOCIAL)

Como dije antes, la cuestión sanitaria cambió todo. La pandemia nos puso a prueba especialmente en lo social.

Pero no nos podíamos quedar entrampados en los obstáculos que la pandemia nos puso en el camino.

Habría sido una torpeza que perjudicaría a los vecinos.

Tuvimos que redefinir objetivos puertas adentro de la Administración Municipal pero también poner toda la creatividad posible para que la comunidad toda pueda salir adelante.

Lo primero era proteger el entramado social.

La disminución del flujo interno de dinero por la caída en el consumo, la falta de oportunidades para el sector de la economía informal; los cierres territoriales impuestos por el Gobierno Provincial que afectaron al comercio y la falta de pago durante varios meses a los trabajadores del Estado CHUBUTENSE, pusieron a familias en una situación de vulnerabilidad que rápidamente atendimos.

Decenas de vecinos que nunca antes habían sido asistidos, requirieron del Municipio.

Incluso jefes y jefas de familia de clase media, con trabajo, a veces hasta con cierto pudor, solicitaban el auxilio con alimentos.

Desde la Secretaría de Desarrollo Social, y en coordinación con las autoridades sanitarias, se asistieron a familias aisladas por tener en su grupo familiar una persona contagiada con covid-19 o por haber sido contacto estrecho.

Se atendió la demanda de autoridades educativas acercando alimentos e incluso se colaboró llevando los cuadernillos con las tareas escolares a los alumnos.

En el marco de los protocolos vigentes apareció además una demanda que no estaba prevista: la provisión de elementos de higiene y desinfección. Esto desde el mes de julio pasado se afronta con recursos propios.

Es importante aclarar que en forma concomitante a la emergencia sanitaria, en los meses del invierno pasado, el Municipio debió afrontar una nevada de proporciones importantes en los parajes de Lago Rosario y Sierra Colorada con un refuerzo de asistencia alimentaria y de leña para calefacción, situación que requirió de más recursos municipales .

Además, gracias a la colaboración del Ejército Argentino y la Secretaría de Bosques, acudimos en auxilio de familias que fueron sorprendidas por la nevada y fue necesario rescatarlas.

GESTIONES AVANZADAS

Mientras tanto, había que atender lo cotidiano y avanzar en proyectos de mediano y largo plazo. No debíamos descuidar la gestión de soluciones a problemáticas de fondo.

Redoblando esfuerzos, poniendo toda nuestra capacidad en la gestión de recursos y agudizando el ingenio, nos propusimos avanzar en varias de las propuestas que presentamos a los vecinos en nuestra plataforma electoral.

Es perfil de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social, la Presencia permanente en los parajes, manteniendo el contacto con los vecinos y tratando de vehiculizar las distintas necesidades en la búsqueda de una respuesta.

Se continúa con la tramitación de pensiones, ayudas sociales y asistencia médica.

Se presentó ante la Dirección Nacional Para Adultos Mayores (DINAPM) un Proyecto de Financiamiento para la refacción de las casas del Complejo Habitacional “Enrique Escoin” con el objeto de mejorar la calidad de habitabilidad de las mismas dado que el estado de deterioro en que las recibimos es muy importante. El proyecto cuenta con la aprobación del Organismo y estamos cursando el proceso de actualización del presupuesto realizado.

Se realizó la presentación ante la Agencia Nacional de Discapacidad de un Proyecto para la Adquisición de un Transporte Institucional con adaptación de rampa con el objeto de garantizar a las personas con discapacidad el derecho a los tratamientos médicos, a la educación, a la recreación entre otros.

GÉNERO

Un tema que nos preocupa y ocupa es el de la violencia de género. Las noticias respecto a femicidios o graves agresiones hacia las mujeres u otros géneros y diversidades nos llegan a diario a través de las noticias. Trevelin, lamentablemente no escapa a esa realidad, y la pandemia del último año agravó también esa situación.

Se firmó con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación un convenio marco de trabajo conjunto y dos Actas acuerdo, una para la Creación del Área de la Mujer (Programa GeneAR) y la otra para la implementación del Programa AcompañAR que prevé el acompañamiento, apoyo a personas en situación de Riesgo por violencia por motivos de género.

Se convocó al Consejo Municipal de la Mujer, acordándose la redacción de una nueva ordenanza y su respectivo reglamento de funcionamiento.

Se inició el diseño de la Capacitación sobre Ley Micaela con el Asesoramiento de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNPAT.

Se firmó con el Procurador General de la Provincia un convenio de capacitación en el Programa de Intervención con hombres que ejercen violencia.

GOBIERNO

En materia de salud, la Coordinación de Gabinete trabaja junto a las autoridades del Hospital de Trevelin y Obras Públicas, en la gestión de la construcción de puestos sanitarios, la ampliación y cambio de complejidad del nosocomio local.

Con las familias, las secretarías de Coordinación de Gabinete, de Desarrollo Social y de Obras Públicas y el Concejo Deliberante trabajan en el acceso a la red de gas de 15 lotes, agua potable a población de alto riesgo social y se seguirá trabajando en regularización de tierras y regularización de títulos de propiedad.

El acceso a la tierra para la vivienda es una política de estado que nos comprometimos a implementar. En pocas semanas se abrirá la inscripción para los loteos sociales tanto en Trevelin como en Los Cipreses y se realizarán nuevas subastas de lotes.

Se proyecta capacitación de personal, creación de figura de Inspectores municipales, entre otros temas.

Se programaron reuniones del gabinete y concejales en los Parajes. Esas visitas, que fueron suspendidas temporariamente durante el momento de mayor circulación viral, se retomarán próximamente, dado que son la mejor manera de que vecinos y funcionarios trabajen en conjunto temas importantes para cada comunidad.

Mientras tanto, la secretaria de Gobierno ha entablado una política de articulación con distintos organismos nacionales y/ provinciales. Esto ha facilitado, por ejemplo, realizar tareas de bacheo de rutas, tanto dentro del ejido urbano en los accesos; el repaso de caminos vecinales, la mejora del acceso a la reserva Lago Baguilt; el mantenimiento de la ruta nacional 259 o la construcción de un puente en la calle Castro para acceso de una familia que tenía entre sus integrantes una persona con discapacidad.

Junto a las juntas vecinales, y de forma coordinada por el área de Defensa Civil, se trabaja en acciones preventivas como limpiezas de espacios públicos y de caminos vecinales en zonas de interface. Además, se está capacitando a jóvenes de los parajes para operar sistemas contra incendios.

Se avanza en la reorganización administrativa del cementerio municipal con un sistema de numeraciones y carga en un soporte informático y ya se trabaja, junto a la Secretaría de Desarrollo Social, para comenzar a preparar el operativo Plan Calor y el de ayuda con forraje a pequeños productores, previo a la llegada del próximo invierno.

HACIENDA

No podíamos dar una respuesta efectiva y seria a la comunidad si no teníamos las cuentas en orden.

Una de las primeros objetivos que nos propusimos fue el de sacar a la Municipalidad del ahogo en el que se encontraba por un endeudamiento que nos impedía avanzar.

De la deuda del año 2019, sólo resta pagar a dos proveedores por una suma superior a los 400 mil pesos. A ello se le suma a la fecha, deudas contraídas en el 2020, por alrededor de 700 mil pesos.

Se pudo terminar de abonar el convenio de pago con la Cooperativa 16 de Octubre; se honró la deuda con la Municipalidad de Esquel por el depósito de basura en la planta GIRSU.

Sobre ésta última deuda, vale señalar que se mantienen reuniones entre los secretarios de Hacienda y Ambiente de ambos municipios para alcanzar un convenio que sea beneficioso para ambos, dado que el Municipio de Trevelin, además de abonar sueldos de personal que se desempeñan en la Planta y compartir gastos que esa planta genera, tiene que pagar desde el año 2017 por cada tonelada de basura que envía.

El desendeudamiento se logró gracias a una administración eficiente de los fondos públicos que, a pesar de la caída de los ingresos municipales, ya sea por regalías; coparticipación de impuestos o ingresos propios, ha podido responder también a la demanda de recursos para el normal funcionamiento de la estructura municipal.

Desde la Secretaría de Hacienda se trabaja día a día en mejorar los procedimientos administrativos, proyectando el crecimiento del municipio y, por lo tanto, el volumen de información que el mismo refleja.

El traslado del área de compras a la Secretaría de Hacienda, no solo fue importante a la hora de conocer el gasto a ejecutar, sino que también la manera correcta de imputar gastos y llevar expedientes administrativos para diversos subsidios.

El trabajo entre las distintas áreas dentro de la secretaría es sumamente importante. Por ello, se trabajó y se trabaja en la continua comunicación y capacitación del personal para el desarrollo correcto de las tareas que en conjunto realizan las áreas de compras, rentas, contable, financiera y recursos humanos. El objeto y resultado de esto, es la eficiencia y la correcta ejecución de la reglamentación vigente.

Entendemos esto una obligación como administradores de fondos que son de todos los trevelinenses.

La reducción de gastos era necesaria para evitar continuar endeudando al Estado Municipal.

Por ejemplo, y éste es sólo un ejemplo, de cinco alquileres que abonaba el Municipio, solo se renovó uno.

Se proyecta continuar mejorando el pago a proveedores, tanto de la deuda vencida como la deuda a vencer a la que el municipio debe someterse para su normal funcionamiento.

Se trabaja junto a las secretarías de Obras Públicas y Ambiente para el saneamiento y correcta carga de los datos catastrales que inciden en el cálculo de impuestos, y por ende en la propia recaudación.

Por ello continuaremos trabajando en brindar herramientas a los agentes municipales para que pueden resolver en el momento oportuno, los problemas o circunstancias que presente el contribuyente, ya que es, en definitiva, quien debe irse del municipio con una respuesta y, si es posible, una solución a su problema.

Se trabaja en la actualización del estatuto municipal, con el objeto de alcanzar una modificación que den respuesta a la demanda de un estado moderno. Impulsamos en ese marco, incluir la carrera administrativa del agente municipal y el establecer un límite de la cantidad de empleados en el Municipio, con una relación entre ese número de empleados y la cantidad de habitantes, y una distribución acorde a las necesidades del servicio cotidiano que presta éste municipio.

EMPLEO TURISMO Y PRODUCCIÓN

La crisis del último año afectó fuertemente al empleo, en particular al informal.

El Estado, lo dije hace un año aquí, ante ustedes, ya no puede sumar más personal y ser la única alternativa laboral que tenga nuestro municipio.

Entonces, es necesario un sector privado fuerte y que demande mano de obra.

Durante nuestra campaña, dejamos en claro que la producción y el turismo serían los dos sectores a los que consideramos aliados indispensables para la generación de oferta laboral. Durante la gestión lo ratificamos con hechos.

turismo

El año 2020 fue sin dudas el peor año para la actividad turística en la historia, imposibilidad de circular y fronteras cerradas marcaron un año que quedará para siempre en la memoria de todos los seres humanos. Desde el mes de marzo hasta fines de noviembre la actividad turística estuvo paralizada completamente.

El objetivo general de “TENER UN TURISMO TODO EL AÑO” quedó por el 2020 postergado.

Sin embargo, esta parálisis no fue excusa para detener lo que propusimos en nuestra plataforma y que claramente empieza a tener signos de visibilidad.

Estamos convencidos que el turismo debe ser una de las principales actividades que hagan crecer nuestra economía, valorice nuestra cultura y proteja nuestro ambiente.

Desde el momento en que se declaró el ASPO a nivel país, y luego de gestionar la “salida” de turistas de Trevelin que habían quedado varados, nuestro secretario de turismo junto a su equipo, trabajó arduamente para la vuelta del turismo. Elaborando protocolos sanitarios locales en línea con lo que desde la Organización Mundial del Turismo, el Ministerio de Turismo de Nación y el Ministerio de Turismo de Chubut establecieron.

Siempre pensando en positivo y en construir una estrategia de regreso de la actividad.

Y así fue sucediendo.

Primero fue el turno para los prestadores gastronómicos para un público local, luego actividades turísticas como la visita al campo de tulipanes y alojamientos para residentes del departamento de Futaleufú.

En el mes de Mayo se concretan los primeros pedidos de apertura comarcal, gestiones que se trabajaron en conjunto con los destinos turísticos de cordillera, pero que sin dudas Trevelin marcaba el camino a seguir con presentaciones semana a semana.

Destacando un excelente trabajo de articulación con el sector privado, tanto la CAMARA DE PRESTADORES TURISTICOS DE TREVELIN Y SUS PARAJES, la CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, PRODUCCION Y AFINES DE LA CIUDAD DE TREVELIN Y SUS PARAJES y la Asociación de Establecimientos Hoteleros y Gastronómicos de la Comarca Los Alerces.

Luego de tanto trabajo en protocolos, en contener al sector turístico y a los prestadores, llegó el momento anhelado.

El 19 de noviembre volvió la actividad turística comarcal, el 05 de diciembre la apertura provincial y por fin el 15 de diciembre la apertura nacional.

No fue fácil, principalmente con una estigmatización a que la actividad turística era un sinónimo de propagación del virus, funcionarios provinciales que tildaron nuestras gestiones como irresponsables en conferencias de prensa.

Nosotros lo sabíamos….. un turismo seguro y responsable podía tener lugar.

Y el tiempo lo demostró, sobretodo en el último feriado de carnaval donde tuvimos números de ocupación y visitantes similares a años sin pandemia…y el sistema sanitario no fue puesto en riesgo.

Y sabemos muy bien, que el turismo no solo beneficia a los actores que directamente se encuentran en él. El turismo le hace bien a nuestra comunidad, levanta el ánimo social, beneficia a pequeños comercios, a taxis y remisses, a artesanos y productores, a nuestros parajes, a nuestros jóvenes, el turismo es transversal a todos los actores de la economía local.

PROPUESTAS CONCRETADAS EN TURISMO

Pero la Secretaria de Turismo no sólo trabajó en protocolos….el 2020 fue un año de cumplir aspectos de nuestra planificación:

– En campaña dijimos que queríamos un destino verde, sustentable que cuide el ambiente y este concejo aprobó el proyecto que presentamos para crear las primeras 3 áreas protegidas en la historia de Trevelin. La red de reservas naturales urbanas, representan 80 hectáreas de naturaleza, conservación y uso sustentable. La Laguna Brychan (olvidada por muchas gestiones municipales con usos sin ningún tipo de regulación), el Rio Percy y el Arroyo Blanco en aldea escolar.

– En campaña dijimos que el Ente Mixto había que fortalecerlo y ordenarlo y presentamos el proyecto de modificación de ordenanza, también acompañado por este Honorable Cuerpo.

– En campaña propusimos que el turismo rural comunitario era clave para nuestros parajes y hoy los 4 escenarios cuentan con actividades turísticas habilitadas y que están generando ingresos a la economía local:

 En Sierra Colorada las cabalgatas pein mawiza y el parque de nieve la nueva esperanza.

 En Lago Rosario, 7 jóvenes guías que han sido habilitados por la secretaria de turismo como guías de sitio, el museo ruka follil, la casa de artesanas y el camping lago rosario.

 En Aldea Escolar, la feria agro artesanal y el arroyo blanco (espacio apropiado por los vecinos y que está siendo disfrutado en esta temporada de verano)

 En los Cipreses las cabalgatas Apus, la casa de artesanas, y establecimientos gastronómicos.

También nos propusimos vincular a Trevelin a nuestro Parque Nacional Los Alerces, a nuestro sitio patrimonio de la humanidad y lo estamos logrando, con acciones claras de promoción, con cartelería y con una gestión que trabaja de manera articulada con la Intendencia del Parque Nacional Los Alerces.

Dijimos que íbamos a marcar una impronta con la pesca deportiva y avanzamos; la extensión de la temporada en el mes de mayo, la administración de las visitas guiadas a la estación de Piscicultura A° Baguilt y ser sede del lanzamiento de la temporada 2020/2021 es prueba de ello.

Vamos a seguir trabajando en pos de visibilizar a Trevelin como un destino patagónico de excelencia para la práctica de la pesca deportiva a nivel mundial

Otro pilar de la gestión de la Secretaria de Turismo está siendo el turismo de vinos o turismo enológico, el valle de Trevelin cuenta desde el año 2020 con la denominación de Identificación Geográfica otorgada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Eso quiere decir que nuestros vinos son únicos por su aroma, su acides, sus características de clima frio.

Tanto la Bodega Contra Corriente, Viñas Nant y Fall y Bodega Casa Yagüe nos representan en el mundo, detrás de cada botella está el nombre de Trevelin, sabemos que es un segmento sumamente atractivo de mercado y apostamos a ello.

Por otra parte, este año comienza a tomar forma una idea que llegó de la mano de Ezequiel Parodi.

Les comparto aquí un dato quizás poco conocido. 64 aeronaves privadas aterrizaron en la pista local durante los dos primeros meses del año.

Queque trajo a Trevelin un nuevo tipo de turismo para la región, poniendo a nuestro aeródromo en consideración nacional a tal punto que será destino estable para la realización de uno de los tres encuentros anuales de los aero camping que convoca a decenas de aviadores y sus familias.

Se avizora, entonces, a Trevelin como destino aeronáutico y convertirse en la capital nacional del vuelo de montaña.

Esta iniciativa también es acompañada por la Secretaría de Turismo.

También dijimos que íbamos a trabajar en formar y capacitar a nuestros jóvenes y mientras estábamos en pandemia, la Secretaria de Turismo trabajó en presentar proyectos para ello y el resultado fue la aprobación del curso de guías de sitio “Alejandro Gualco”, donde se capacitarán a 20 jóvenes replicando lo que Ale Gualco realizó en la década del ´90.

Semillas que germinarán y fortalecerán nuestro desarrollo turístico.

Como verán, en materia turística, son muchos los objetivos que se cumplieron, y faltan muchos más por cumplir.

Queremos un destino de calidad, sustentable reconocido a nivel mundial por ello. Seguiremos sumando actividades turísticas, seguiremos combatiendo la informalidad, seguiremos vinculando nuestra oferta como Portal de Acceso al Patrimonio de la Humanidad, seguiremos trabajando por el Trevelin turístico que todos queremos.

PRODUCCIÓN

El otro sector que demanda de nuestra capacidad de gestión es el de la producción.

Uno de los primeros objetivos que nos propusimos fue revertir aquella decisión que llevó a que los productores porcinos no tuvieran lugar de faena. Ya se ha modificado el comodato de un terreno con el Ministerio de Educación y se presentaron ante el Gobierno Nacional distintas alternativas para el financiamiento del proyecto para la construcción de una sala de faena eficiente y que cumpla los estándares de cuidado ambiental.

Se promovió la conformación de la Mesa de Asociativismo y Economía Social y Solidaria. En el marco de la misma se realizó un relevamiento de trabajadores locales de múltiples rubros.

Avanzamos en la conformación de grupo de trabajo para el sector de emprendedores. Inscripción en el registro nacional de incubadoras. Vinculación con programas nacionales y provinciales.

Acompañamiento a 4 grupos de trabajadores locales para la conformación de cooperativas de trabajo. La primera ya recibió su matrícula y se encuentra en condiciones de trabajar (TRECOOP).

Alcanzamos la conformación de grupo de trabajo destinado al ordenamiento y desarrollo del Parque Industrial de Trevelin. Gestión en proceso para recibir apoyo de asesores externos.

Mantenemos Contacto con productores y asociaciones para relevar demandas y potencialidades del sector para elaborar proyectos de fomento e impulso de la actividad agropecuaria local.

Gestión local para la instalación de 20 equipos de luminarias solares en viviendas de la ruralidad del programa PERMER.

Coordinamos la compra conjunta de azúcar con la Asociación de Apicultores de la Comarca Los Alerces.

Acompañamos el proyecto de fortalecimiento de la empresa social El Caldero.

Durante el primes mes de la pandemia, el Gobierno Provincial estableció medidas que consideró necesarias para evitar la propagación del Virus. Entre ellas, se impusieron restricciones de tránsito.

Desde el Municipio, se implementó un permiso de tránsito local, para que aquellos vecinos y vecinas que no tenían acceso a internet y realizan tareas informales pudieran seguir haciéndolo. Esa labor la desarrolló la Coordinación de Comunicación que además elaboró una base de datos con esos trabajadores.

Fue relevante el hecho que más de 70 personas solicitaron permisos para dedicarse a la cosecha de Rosa Mosqueta. Al hablar con los cosechadores, surgió que era necesario lograr mejores condiciones para ese sector de trabajadores.

La Secretaría de Producción se comprometió con el tema, facilitando que un grupo empresarial decida invertir en el secadero de rosa mosqueta que se encontraba inactivo en Aldea Escolar desde hace años. Paralelamente, se iniciarán capacitaciones para cosecheros.

EMPLEO

El acceso al empleo es una de las consultas más habituales en nuestras oficinas. Muchas veces, la falta de experiencia o de herramientas, frustra a quienes están en esa búsqueda.

En el mes de septiembre, activándose lentamente la demanda laboral, nos propusimos ser una herramienta más para quienes pretenden acceder a un trabajo.

El Área de empleo también cambió su impronta. No sólo es una oficina de recepción de currículos, sino que gestó una red de comunicación entre posibles empleadores y quienes buscan empleo, mejorando las posibilidades de inserción laboral prestando atención a los perfiles de la demanda y de la oferta.

Se llevan adelante acciones de orientación laboral; asesoramiento en formas de búsqueda; asesoramiento legal; tramitación de documentos e incluso servicios sociales.

Se impulsaron ciclos como el CREAR, con el que se generaron 5 capacitaciones con más de 80 personas que recibieron formación en temas como creación de currículos; uso de redes sociales para promoción de productos y servicios; entre otros.

Se volvió a incorporar a Trevelin al programa “JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO”, que implica acciones de entrenamiento. Ya son más de 30 los jóvenes de Trevelin y los parajes que pasaron por este programa.

La política adoptada fue la de intervenir buscando soluciones a distintas problemáticas vinculadas con el empleo de la población, y en muchos casos ser un espacio de contención, trabajando con otras instituciones, como por ejemplo el Servicio de Protección de Derechos.

El área continúa con más capacitaciones de oficio; orientación y fomento en la conformación de cooperativas y otras acciones que apuntan a hacer que el empleo no sea algo imposible.

OBRA PÚBLICA

La situación financiera de la Municipalidad, nos impedía (y todavía nos impide) realizar grandes obras con fondos propios. A ello, se le sumó que la pandemia obligó a la reorganización que en el área administrativa así como en el sector operativo y de Servicios Públicos, disminuyendo la capacidad ejecutiva del área debido a la rotación de personal, o personal calificado como grupo de riesgo.

A pesar de ese contexto se pudieron concretar objetivos de corto, mediano y largo plazo, y paulatinamente se va normalizando la rutina diaria de ver personal y maquinaria municipal en las calles, abocadas a diferentes tareas, como por ejemplo mantenimiento de calles enripiadas, bacheos, limpieza de pluviales y cordones cuentas etc. No sólo se trabajó en el radio urbano o sectores céntricos, sino que también llegamos con mantenimiento a calles y callejones que hace años no se repasaban.

Falta mucho por hacer en este tema, es cierto, pero es importante señalar y recordar desde donde partimos y hacia dónde vamos en la planificación de los servicios públicos.

Queremos consolidar esta área de tal manera que independientemente de los cambios de dirección o gestión la municipalidad no vuelva atrás en la prestación de este servicio.

Para eso, se comenzó un proceso de mejora de la situación laboral del personal operativo dándole un estructura de trabajo que antes no había, y se gestiona por diferentes programas nacionales la inversión necesaria de máquinas, camiones y vehículos y herramientas acordes a la extensión y características de este municipio.

PROYECCIÓN

A corto plazo se están ejecutando obras varias, viviendas del IPV como el barrio 59 viviendas pronto a adjudicar después de una gestión importante para poner esa obra en ritmo después de 3 años con poca actividad; además avanzamos en la construcción de viviendas por obra delegada.

Ante la falta de recursos, fuimos a gestionar inversión en obras públicas ante el Gobierno Nacional. Las respuestas llegaron a través del programa Argentina Hace, del Ministerio de Obras Púbicas de la Nación.

Trevelin fue una de las primeras en comenzar a ejecutar dos obras en el marco de ese programa, con una inversión de 17 millones de pesos.

La primera es la obra es la del adoquinado de casi seis mil metros cuadrados que involucran sectores de la calle Tehuelches, Azcuénaga y Rio Percy . Este proyecto se ve potenciado gracias a un convenio con Vialidad Provincial.

El segundo proyecto es la extensión del riego a plazoletas de la Avenida San Martín hacia el sur de la ciudad. Como habíamos advertido en campaña las obras en la zona sur van a ser prioridad! y estamos cumpliendo en menos de un año de gestión.

Otras obras importantes desde el punto de vista social como el mejoramiento y acondicionamiento del viejo sum de la es cuela 37 que por medio de un convenio gestionado por la secretaria de deportes y que la secretaria de Obras Publicas está ejecutando.

Desde esta Gestión nunca se habló sobre proyectos a largo plazo por el simple hecho de que suenan a promesas, pero creo que este es el ámbito y la oportunidad justa para comunicar sobre lo que se está trabajando con mucho esfuerzo y dedicación, los proyectos más avanzados en su evaluación técnica es los desagües pluviales primera etapa para la calle Belgrano, que empieza en la AV. Fontana, calle Libertad, calle Belgrano hasta calle Holdich que busca solucionar una problemática desde hace años

A ello sumamos el tendido de red y distribución de agua y red de colectora cloacal para el loteo social Mercedes Nahuelpan . Proyecto que está en la última etapa de evaluación técnica del ENHOSA, Demás está decir la importancia para las vecinas y vecinos.

Se presentaron anteproyectos a Vialidad Nacional de colectoras rotondas en acceso norte, mejoras en los desagües pluviales y acceso sur desde la calle Roggero hasta las 5 esquinas incluyendo tendido nuevo de caños colectores para los desagües cloacales

Solicitud de fresado y recomposición de asfalto para la travesía urbana de la av. San Martin, Proyecto de pavimentación en conexión de ruta 259 y ruta 71 tramo sin asfaltar y casi 80 cuadras de pavimento de hormigón para vías secundarias internas, proyecto que ya cuenta con numero de SIPPE o proyecto en el ministerio nacional.

Proyecto ejecutivo de Centro de Atención Primaria de Salud para la zona sur, y ante proyecto para ampliación del Hospital Rural Trevelin.

Trabajo articulado con varios proyectos con la secretaria de Ambiente (Espacio Sostenible) , Deportes mejoras en polideportivo, Producción (Sala de Faena) cultura (mantenimiento mejoras en los diferentes espacios culturales) Turismo, Acceso a la laguna Brychan, portada norte Trevelin entre otros,

Siempre fue objetivo de esta gestión avanzar con la infraestructura básica en Trevelin y sus Parajes. Años de crecimiento en Zonas urbanas y rurales dejaron atrás el avance de los servicios primarios y estamos abocados a solucionar ese problema.

La Obra pública siempre recibe críticas, “porque se hizo “ o “Porque no se hizo” o “porque se dejó de hacer” es fácil posicionarse del lado de la crítica que no aporta nada o fácil renunciar al compromiso asumido con la comunidad y criticar de esa posición sin responsabilidad. Bienvenidas la criticas constructivas con el afán de aportar al crecimiento de Trevelin y sus Parajes

Quiero dejar un mensaje claro al respecto.

Falta mucho por hacer. Es cierto. Pero siempre hay que recordar de donde partimos y con que nos encontramos.

Con viento en contra seguimos adelante, no renunciamos a la responsabilidad asumida de mejorar la calidad de vida de las Vecinas y Vecinos de Trevelin y Parajes y, trabajando sin pausa, vamos avanzando en ello.

Mientras tanto, ya está en manos del gobierno nacional, las carpetas para el financiamiento de otras obras que tienen que ver con los servicios públicos: agua para los callejones; nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales; extensión de red de gas

AMBIENTE

Desde los inicios de la gestión municipal se está trabajando en una organización interna consolidada del personal de recolección de residuos de la Municipalidad de Trevelin, que asegure una estructura operativa que trascienda cualquier gestión de gobierno.

En el marco de una mejora en las condiciones de trabajo el personal fue retirado de la antigua instalación cerca de la costanera, en la que no contaban siquiera con los sanitarios correspondientes o calefacción.

Durante mi mandato como concejal, junto a quienes eran mis compañeros de bloque, denunciamos insistentemente los microbasurales, ya que comprenden un problema ambiental y social.

Uno de los sitios emblemáticos era la zona del parque industrial, lugar donde no solo los vecinos arrojaban residuos, sino que muchas veces el propio Estado arrojaba allí los restos de poda. Los innumerables incendios que allí se generaban ponían en riesgo a los vecinos y contaminaban el aire.

Desde el cierre del predio no hemos tenido ningún incendio. También realizamos al menos 10 saneamientos de microbasurales, sitios que luego son monitoreados, para elaborar en base a ello, una estrategia de promoción de buenos hábitos y así evitar la proliferación de futuros.

Durante el mes de octubre del año pasado inauguramos el primer Punto Limpio de Trevelin y tras casi 5 meses de trabajo de recuperación de materiales, los indicadores hablan por sí solos. Hemos recuperado ya 105 metros cúbicos de materiales reciclables, lo cual impacta positivamente tanto en la generación de conciencia social, como en la económica del municipio de Trevelin, ya que dicho volumen equivale a 18 camiones que no fueron trasladados a la Planta de tratamiento de residuos evitando así 1800 kilómetros de uso de camión.

Todos los materiales recuperados fueron reinsertados al circuito productivo a través de recuperadores zonales, lo que genero empleo local, sentando las bases para el desarrollo de la economía circular en Trevelin.

Este es el nacimiento de un “Trevelin Circular”.

Señores Concejales. Quiero agradecer a Este cuerpo por haber aprobado el endeudamiento que nos permitirá incorporar prontamente un camión para la recolección de residuos. El proceso de compra está en marcha.

Esa será una herramienta que nos permitirá una mejora sustancial en la recolección de residuos.

Pero no nos quedamos con ello. Estamos gestionando ante el Gobierno Nacional, los fondos para un proyecto ambicioso pero necesario. La construcción de la planta de transferencia de residuos. Concretar eso hará más efectivo y de menor costo, el funcionamiento de todo el sistema de recolección de residuos.

ESPACIOS VERDES

La subsecretaria de espacios verdes realiza el mantenimiento parques, plazas, paseos, boulevares y del arbolado urbano.

Durante este tiempo de gestión recuperamos la capacidad operativa comprando equipamiento manual, que no teníamos, reparando a nuevo 5 moto guadañas y 2 máquinas de arrastre, recuperando un tractor corta césped que un proveedor no entregaba por falta de pago. También se reparó el elevador, indispensable para realizar la poda del arbolado.

Todos los árboles, arbustos y gran parte de las flores que plantamos para embellecer Trevelin son producidas en el vivero municipal. Allí producimos 500 árboles, 300 plantas arbustivas y 5.000 flores anuales.

Para poder utilizar esa producción debimos regularizar la situación del vivero cumpliendo las normativas que SENASA solicita.

Mediante la planificación podamos el 90 % del arbolado urbano, realizamos la extracción de árboles problemáticos y con la contratación de una cuadrilla especializada la poda en altura de árboles.

El arbolado urbano además de embellecer a Trevelin, brinda una serie de beneficios como absorber y fijar carbono, mitigando el cambio climático; pueden bajar la temperatura del aire entre 2 y 8 grados centígrados; proporcionan alimentos; también proporcionan un hábitat propicio para el desarrollo de la biodiversidad urbana y producen un efecto beneficioso en la salud física y mental.

Por todos esos beneficios es que este año plantamos 350 árboles, muchos de ellos nativos y este año plantaremos 350 más.

Y en el Barrio Malvinas, realizamos con los vecinos la plantación de 35 árboles frutales, con el objetivo de mejorar el lugar y concientizar acerca del arrojo de basura a los canales de riego.

Pero plantar estos árboles no es solo hacer un poso y tapar. Se tienen que regar y proteger para que puedan sobrevivir. Por ello Promotores Ambientales Visitaron a las vecinas y vecinos que plantaron en sus veredas los árboles recibidos para proporcionarles información de cómo regarlos y protegerlos de daños y así puedan desarrollarse normalmente.

CULTURA

Trevelin tiene una comunidad proactiva, tanto en lo cultural como en lo deportivo. El año 2020 dejó en evidencia ello a partir de que las medidas sanitarias preventivas de COVID-19 inhabilitaron todas esas actividades. Los propios vecinos se pusieron manos a la obra para el diseño de protocolos que permitieran, al menos, retomar aunque sea parcialmente esas actividades.

El Municipio también tuvo que adaptarse a esas necesidades.

La secretaría de Cultura avanzó en el desarrollo de sus propios protocolos que permitieran el uso de los espacios como el Centro Cultural Trevelin; el Salón Central y el Museo Regional Molino Andes.

Esos protocolos permitieron, por ejemplo, que el pasado fin de semana se abra el Espacio de Cine INCAA Trevelin, siendo uno de los primeros del país en lograr la autorización para volver a proyectar cine argentino.

Previo a ello, se difundió la “1° Muestra de cine Argentino por Región” a través de la red social Facebook y se creó el “Ciclo de Cine bajo las estrellas” al aire libre con gran afluencia del público local.

El Secretario de Cultura de Trevelin, es parte de la RED FEDERAL DE ESPACIOS INCAA, participando “Conversaciones en los espacios” por Facebook, desde donde se trabaja para potenciar estos espacios fundamentales para la difusión del séptimo arte.

Debemos señalar que la suspensión de actividades en los espacios culturales, no implicó que en esas áreas no se trabaje durante todo el año pasado. Muy por el contrario, ese tiempo se aprovechó para refaccionar y en algunos casos reequipar esos lugares. Desde arreglos en cuestiones básicas como sistemas eléctricos; sanitarios, agua potable o instalación de cámaras de seguridad a la entrega de netbooks para los informantes que atienden al público.

Se avanzó en la puesta en valor de la sala de ensayo para colocación, en este mes de marzo, de la placa en nombre de Alan Valle (Ordenanza Municipal HCD N° 1.851/20).

Se colocó el pasado viernes el cartel en homenaje a una vecina ilustre de nuestros parajes, como fue la señora Mercedes Nahuelpan. Esto marcó el inicio de las actividades organizadas por el Consejo de la Mujer por el 8M, que incluirá también la Muestra de arte: “YA, Arte en Movimiento” presentando la muestra “MUJERES; LA MIRADA NEGADA” en el Centro Cultural Municipal.

Se organizó en conjunto con la Asociación Galesa los actos correspondientes al 30 de abril; 28 de Julio; 25 de Noviembre; 5 de diciembre y este año, después de un largo tiempo que no se hacía, se homenajeó la llegada de las primeras familias a nuestro valle.

También, se realizó la presentación del Libro Pedregullo del Lapidador Ian Fraser.

Se realizaron los espectáculos “Domingo de Plaza”, que fueron transmitidos en vivo por nuestra radio Municipal FM Del Valle.

Vale señalar respecto a la radio, que la hemos recuperado en lo edilicio; se reparó equipamiento que había sido destruido, y se mejoró su sistema administrativo que venía de estar en un proceso caótico.

Todas estas actividades fueron con acotada presencia de público. Esperamos paulatinamente poder permitir que los vecinos participen masivamente de estos eventos y actos.

En los parajes, se trabajó en refacciones de la Casa del Artesano Lago Rosario y la Casa de la Cultura Ruka Folil, la Casa del Artesano de los Cipreses; lo que permitió a éstas reabrir al público desde este mes de enero.

En la Casa del Artesano de Sierra Colorada, además de las refacciones, gracias a una donación de libros de la Biblioteca Pto. Moreno, se inició el armado de una Biblioteca.

Y ya está abierta la Convocatoria para Talleres Municipales de Cultura 2021 (5 talleres en el centro, 3 talleres en el barrio y 8 talleres en los parajes, 2 por cada uno) – semi-financiados y auto financiados, además de la Implementación a partir de marzo los cursos on-line de Marketing Digital, Programación y Diseño Grafico

Se continuará con la investigación de la legua 24 con el apoyo del equipo de vecinos “Valle Hermoso” y se lleva adelante un trabajo de rescate de la historia de la comunidad de Lago Rosario con entrevistas a personas referentes de esa comunidad.

Las plataforma digitales, se han convertido en herramienta para la educación.

Durante el año pasado el Punto Digital Trevelin estuvo abierto al público para que alumnos de nuestra localidad pudieran cumplir con sus trabajos.

Además, este año iniciamos las inscripciones al Programa: Adultos 2000 para terminar la secundaria vía on -line. Es una posibilidad más que el Estado les ofrece a los jóvenes de Trevelin.

Permítanme hacer aquí un paréntesis. Porque no desconocemos el problema que tienen muchos vecinos para acceder a la comunicación digital y de telefonía celular. Llevamos adelante gestiones para dar respuesta a esa demanda, respuestas que están en manos de empresas privadas o el Estado Nacional. No claudicamos en estas gestiones más allá de lo complejo de acceder a soluciones en el corto plazo.

DEPORTES

En materia de Deportes, la situación fue similar. En esta etapa de pandemia la Secretaria de Deportes y Recreación ha tomado un rol importantísimo en la generación de protocolos de bioseguridad y la reapertura progresiva de actividades saludables y recreativas para nuestra población.

La creación y el registro de circuitos de caminata, ciclismo y trekking ha brindado, en el momento más difícil del Aislamiento Social Obligatorio, la oportunidad de realizar una actividad saludable a la que muchos se han acercado y continúan haciéndolo hasta el día de hoy, convirtiéndose en costumbres saludables más allá de la pandemia.

Con gran esfuerzo se ha abierto y mantenido el natatorio en condiciones y a disposición de la comunidad para la realización de actividades y se ha mantenido sin cerrar sus puertas incluso durante casi todo el verano.

Por otro lado, esta gestión está convencida de que la clave de cualquier desarrollo deportivo está en la ampliación de las bases de la pirámide.

Para alcanzar el punto más alto y estable en el proceso del desarrollo deportivo debemos apuntar a ampliar todas las bases de este proceso.

Es por eso que gran parte de nuestras energías están dirigidas a brindarle, a nuestros futuros deportistas, la mayor cantidad de experiencias motrices en nuestros Programas de Educación Física Infantil e Iniciación Deportiva. Para que su bagaje de experiencias motrices y tácticas sea el más rico posible y así encuentren la mejor respuesta para superar situaciones de conflicto tanto dentro como fuera de un espacio deportivo.

Pero no es sólo esta oportunidad de experimentar la mayor cantidad de actividades deportivas es la que nos ocupa, sino la de promover la igualdad de oportunidades para cada uno de los niños y adolescentes en todo el territorio de nuestra localidad. La base geográfica de esta pirámide es igual de importante y, es por eso, que estamos presentes en cada punto de Trevelin y sus parajes con Colonias de Verano gratuitas en Lago Rosario, Aldea Escolar, Los Cipreses además del Polideportivo, Los programas de Actividades Recreativas Infantiles e Iniciación Deportiva realizados en plazas (Ian Chavero y De los peques) y Centros comunitarios (Malvinas) y Playones (Vialco, Aldea, 25 de Noviembre y Malvinas). Sabemos que estamos aún en deuda con la comunidad de Villa Futalaufquen, pero no la hemos olvidado y llegaremos con actividades allí también.

En la misma dirección se ha realizado convenios con el Ministerio de Educación para el trabajo en conjunto para la reapertura progresiva de actividades a través del Programa Municipal de De10en10 mediante el cual tenemos la oportunidad de llegar con información de salud y prevención a distintas zonas de nuestra población.

Así mismo, el convenio firmado para la refacción del edificio del ExSUM de la escuela 37 y el predio a su alrededor ha posibilitado que el Municipio invierta fondos propios en el armado del Centro Deportivo Sur que se está llevando a cabo en estos meses, recuperando ese espacio abandonado para volver a ser usado por la comunidad, brindando un espacio para el dictado de clases de Educación Física de la Escuela y Jardines cercanos y la oportunidad de participar en talleres deportivos a una gran cantidad de niños y jóvenes. Debemos agradecer la predisposición y el apoyo de la Directora de la escuela 37, Sra. Pia Maldonado.

En esta nueva etapa el deporte formativo tendrá su lucha más importante, la de resurgir de las cenizas, y volver a acercar a los social, recreativo y deportivo a nuestros niños, adolescente y jóvenes inmersos en la virtualidad… y en esa lucha es que está comprometida esta gestión.

RENTA HÍDRICA; POLO CIENTÍFICO y RUTA 259

Señores concejales. He dejado para esta parte final, tres ítems que generan fundadas expectativas en esta gestión y en la comunidad.

Primero el proyecto de ley de Renta Hídrica. Mañana, en el Salón Central estaremos presentando a autoridades de municipios de la región, legisladores provinciales y nacionales y autoridades del gobierno provincial, el proyecto de ley que hemos denominado “de Renta Hídrica”. Ese proyecto será presentado en la Legislatura del Chubut la semana próxima por el diputado Carlos Mantegna.

Hemos trabajado durante más de un año, para consensuarlo y para generar los apoyos necesarios. Ese proyecto representa para los trevelinenses en particular, pero también para todos los habitantes de esta región, una reparación histórica, necesaria y justa. Pero además una esperanza para que esta región emprenda un camino de desarrollo social, productivo, industrial y económico largamente postergado.

Por otro lado, y hablando de desarrollo, seguimos gestionando para lograr el objetivo de convertir lo que queda del ex hotel de la represa Futaleufú en un centro del conocimiento, la tecnología y la ciencia. En próximos días estaremos hablando de ese proyecto con autoridades nacionales, buscando los recursos para comenzar a convertir ese anhelo en realidad.

Y finalmente, también vinculado al desarrollo de nuestra región, hemos obtenido resultados positivos para que la ruta nacional 259 finalmente se pavimente. La obra implica además, la construcción de un edificio aduanero integrado, acorde a las necesidades que representa el tráfico internacional en ese puesto fronterizo.

En este año se avanzó a tal punto que por primera vez, el financiamiento del proyecto para esa obra fue incluido en el presupuesto de la Nación. Y logramos que Vialidad Nacional ampliara el proyecto incorporando accesos y otras obras que anteriormente no se habían contemplado. Déjenme agradecer aquí al Jefe de Distrito de Vialidad Nacional, Julio Otero, por el acompañamiento a esta gestión.

Los tres proyectos que les comenté, implicarán para Trevelin, sin ningún lugar a dudas, un antes y un después.

NO A LA MINA

Antes de finalizar, quiero ratificar, una vez más, nuestra posición respecto a un tema sensible y de interés para nuestros vecinos. Lo dije como concejal. Lo dijimos con nuestros compañeros durante la campaña electoral pasada. Y hoy lo expresó con la misma convicción: NO A LA MINA.

FINAL

Concejales y concejalas de Trevelin. Como ven, hemos sabido superar un año difícil y complejo. La emergencia fue atendida y fuimos más allá, avanzando con nuestro proyecto de gobierno. Tenemos un año por delante de mucho trabajo.

Todavía hay muchas respuestas por dar a nuestras vecinas y vecinos.

Lo vamos a afrontar con mayor esfuerzo aún, con mayor compromiso, sin vacilar ni cayendo en especulaciones electorales.

Esperamos tenerlos a nuestro lado, gestionando para el pueblo de Trevelin y Sus Parajes.

Dejo, de esta manera, inaugurado el período de sesiones ordinarias. Muchas gracias.