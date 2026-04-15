Trevelin: la Policía Comunitaria refuerza acciones de prevención y concientización

La Policía Comunitaria de Trevelin continúa fortaleciendo su labor preventiva en la comunidad mediante diversas actividades orientadas a la concientización y el acompañamiento de vecinos e instituciones.

En este marco, se desarrollan charlas informativas en establecimientos educativos de la localidad, destinadas a estudiantes de nivel primario y secundario. Las jornadas buscan generar espacios de reflexión y brindar herramientas sobre temáticas actuales como el bullying, el grooming, el uso responsable de internet, la identidad y la privacidad digital.

La propuesta incluye también encuentros con docentes y padres, a quienes se les brinda información clave sobre los riesgos asociados al uso de dispositivos electrónicos, los juegos en red y, especialmente, sobre el delito de grooming, con el objetivo de promover un mayor control y acompañamiento por parte de los adultos responsables.

Las actividades cuentan con buena aceptación por parte de las instituciones educativas, que se muestran comprometidas en el abordaje de estas problemáticas. Al finalizar cada jornada, los estudiantes realizan devoluciones que permiten detectar situaciones que los afectan, facilitando su posterior abordaje.

En este contexto, y tras la reciente aprobación de la Ley 27.801, se reforzaron estas acciones incorporando información sobre el alcance de la normativa, sus objetivos y las posibles consecuencias legales para adolescentes desde los 14 años, cuya implementación se estima para septiembre del corriente año.

Entre las estrategias de prevención, se destaca además la participación con un stand informativo en la Expoferia de Artesanos y Productores, donde se brindó asesoramiento directo a vecinos y se difundió material sobre diversas problemáticas actuales.

Asimismo, en controles vehiculares se realiza la entrega de folletería preventiva con información sobre estafas virtuales y hackeo de WhatsApp, con el objetivo de alertar a la población y brindar herramientas para evitar este tipo de delitos.

Con el fin de ampliar el alcance de estas iniciativas, la Policía Comunitaria proyecta extender las charlas a distintos puntos de la jurisdicción, incluyendo Carrenleufú y José de San Martín, donde próximamente se desarrollarán nuevas jornadas.

Estas tareas se llevan adelante conforme a los lineamientos establecidos por la Jefatura de Policía, el Área de Policía Comunitaria y la Dirección de Género con asiento en Rawson, consolidando el trabajo interinstitucional y el compromiso con la prevención y el bienestar de toda la comunidad.