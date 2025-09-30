Trevelin presente en el lanzamiento de la temporada turística en Futaleufú

La Municipalidad de Trevelin y sus parajes participó activamente en el lanzamiento de la temporada turística 2025-2026 en Futaleufú, en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo. En representación del municipio viajaron los concejales Facundo País y David Arakawa, quienes acompañaron a las autoridades chilenas y argentinas en dos jornadas de actividades culturales, deportivas y gastronómicas.

El evento, organizado por la Municipalidad de Futaleufú junto a la Cámara de Comercio local, reunió a representantes de ambos países con el objetivo de promover la integración regional y dar inicio a una nueva temporada marcada por la diversidad de propuestas y el trabajo conjunto en torno al turismo.

En este contexto, el concejal Facundo País subrayó: “Es fundamental trabajar de manera conjunta y potenciarnos unos a otros. Trevelin es la puerta de entrada a la Argentina dentro de este corredor, y Futaleufú representa la entrada a Chile. No debemos perder de vista la importancia estratégica de este vínculo, que nos permite crecer y proyectarnos como un destino integrado y complementario”.

Por su parte, el concejal David Arakawa expresó: “Desde Trevelin reafirmamos nuestro compromiso de seguir consolidando la integración regional y fortaleciendo los lazos con las comunidades vecinas. Estos espacios nos permiten mostrar lo que somos y lo que podemos ofrecer de manera auténtica. En ese camino, el intendente Héctor Ingram ha sabido conducir una gestión que valora el turismo como motor de desarrollo, acompañando a las instituciones, a los prestadores y a los productores para que Trevelin se posicione cada vez con más fuerza dentro del corredor binacional”.

Durante las jornadas se desarrollaron exposiciones de artesanías, caminatas culturales, actividades deportivas inclusivas y la innovadora Ruta del Salmón, que reunió a diferentes restaurantes en torno a un menú especial dedicado a este producto característico de la región.

Cabe destacar que los concejales País y Arakawa mantienen una participación activa dentro del Ente Mixto de Turismo de Trevelin, ámbito donde se planifican y coordinan las políticas de promoción turística de la localidad. Su presencia en Futaleufú no solo representó a la Municipalidad, sino también al conjunto del sector turístico y productivo de Trevelin, reafirmando la voluntad institucional de trabajar en red, fortalecer los lazos de integración binacional y generar nuevas oportunidades de desarrollo que beneficien a toda la comunidad.

Asimismo, integraron la delegación trevelinense Silvina Abitu y Ana Montiel, representantes de la Cooperadora del Hospital de Trevelin, quienes aprovecharon la ocasión para promocionar la 2° edición del Desafío Senderos de Trevelin, un evento deportivo que crece año a año y que también fortalece la identidad y la propuesta turística del destino.