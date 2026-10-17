Trevelin presentó la tercera edición de senderos: una carrera solidaria para ayudar a comprar una ambulancia

El lanzamiento oficial se realizó en Tulipanes Patagonia, con la participación de autoridades municipales y representantes de la Cooperadora del Hospital de Trevelin. La competencia será el 8 de noviembre, con recorridos de 5, 15 y 27 kilómetros, y tendrá como objetivo recaudar fondos para la adquisición de una ambulancia destinada al hospital local.

En el marco de una conferencia de prensa realizada en Tulipanes Patagonia, se presentó oficialmente la tercera edición del Desafío Senderos de Trevelin, una propuesta que vuelve a reunir al deporte y la solidaridad en torno a una necesidad concreta de la comunidad. El lanzamiento contó con la presencia del intendente de Trevelin y sus Parajes, Héctor Ricardo Ingram; el secretario de Deportes, Carlos Sainz; el coordinador Ramiro Urdapilleta; y representantes de la Cooperadora del Hospital de Trevelin: su presidenta, Silvia Salazar; el tesorero, César Javier Schmidt; el revisor de cuentas, Eduardo Shagarowsky; y la vocal Alicia Lupo.

Durante la presentación, el intendente Ingram invitó a toda la comunidad a formar parte de este nuevo desafío solidario, recordando la importante participación que tuvo la edición 2025, cuando el objetivo fue colaborar con la adquisición de un mamógrafo para el hospital. En ese sentido, destacó y felicitó a los integrantes de la Cooperadora por el trabajo y las gestiones que permitieron alcanzar aquella meta, y por asumir nuevamente el desafío de reunir fondos para equipamiento sanitario.

Asimismo, agradeció especialmente a Juan Carlos Ledesma por brindar la posibilidad de realizar la conferencia de prensa en Tulipanes Patagonia, uno de los espacios más emblemáticos y representativos de Trevelin. Por su parte, la presidenta de la Cooperadora, Silvia Salazar, explicó que la necesidad de contar con una nueva ambulancia surgió a partir de un pedido de la Jefatura del Hospital. Señaló que, luego de haber alcanzado el objetivo del mamógrafo, la comisión decidió emprender una nueva campaña, convencida de que nuevamente contará con el acompañamiento de los vecinos, quienes son, en definitiva, los destinatarios de las mejoras que se realizan en el hospital público.

En la misma línea, Eduardo Shagarowsky remarcó el carácter colectivo de la iniciativa, expresando que «nadie se salva solo», y destacó que Senderos de Trevelin trasciende lo estrictamente deportivo para convertirse en una movilización social, construida por y para la comunidad.

El acompañamiento deportivo y los nuevos recorridos El secretario de Deportes, Carlos Sainz, explicó que el área municipal tendrá a su cargo el diseño y marcado de los circuitos, así como el cronometraje de la competencia. Adelantó que los recorridos presentarán algunas modificaciones respecto de las ediciones anteriores y destacó el trabajo realizado para ofrecer trazados atractivos para los participantes. Además, convocó a deportistas y vecinos a sumarse a la propuesta y colaborar con esta causa solidaria.

A su turno, el coordinador Ramiro Urdapilleta manifestó las expectativas de alcanzar una importante convocatoria deportiva, señalando que los circuitos fueron pensados para permitir la participación de personas con diferentes niveles de preparación física, desde quienes disfrutan de caminar hasta corredores experimentados.

La competencia se realizará el domingo 8 de noviembre, desde las 11 horas, con punto de encuentro en el Polideportivo Municipal de Trevelin. Se ofrecerán tres distancias: – 5 kilómetros participativos: inscripción de $20.000. – 15 kilómetros competitivos: inscripción de $35.000. – 27 kilómetros competitivos: inscripción de $50.000.

Las distancias competitivas contarán con clasificación según género y edad. Inscripciones abiertas hasta el 6 de noviembre El tesorero de la Cooperadora, César Javier Schmidt, informó que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 6 de noviembre y podrán realizarse mediante el formulario digital o escaneando el código QR disponible en los flyers oficiales. Explicó que toda la información se encuentra publicada en Instagram, en la cuenta @senderosdetrevelin, y que también es difundida a través de las redes sociales de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes y de la Secretaría de Deportes. Asimismo, invitó a comercios, empresas y particulares interesados en participar como patrocinadores o colaborar de otras maneras a comunicarse con la comisión organizadora de la Cooperadora del Hospital.

Las inscripciones se realizan a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclPSdea-6FKLZ5L5bLdh5lbhZcxuYBANzlKE2bteTZRfQZWQ/viewform Para consultas, se encuentra disponible el WhatsApp +54 9 2945 64-9215 y el correo electrónico desafiosenderostrevelin@gmail.com. Con el antecedente de la campaña por el mamógrafo y un nuevo objetivo vinculado a la salud pública, la tercera edición de

Senderos de Trevelin invita a la comunidad a volver a encontrarse en una jornada donde cada inscripción y cada colaboración contribuirán a avanzar hacia la adquisición de una ambulancia para el Hospital de Trevelin.