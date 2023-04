Trevelin: productos hortícolas locales libres de agroquímicos

Mediante un trabajo conjunto de la Secretaría de Producción de Trevelin, el área de Bromatología de Esquel, el departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Producción de Chubut, horticultores de Trevelin y la zona certificaron por primera vez sus productos se encuentran libres de agroquímicos.

Estas producciones, que tienen por destino consumidores en Esquel, Trevelin y la región, fueron objeto de análisis por parte de los organismos que trabajaron de manera conjunta logrando la certificación.

“Es una muy buena noticia”, dijo Francisco Hammond, secretario de Producción de Trevelin, al conocerse estos resultados. “Los consumidores de la zona son cada vez más conscientes y buscan estar cada vez más informados respecto del estado sanitario de los alimentos que adquieren, y este es un tema de consulta permanente”, agregó.

En cuanto al estudio, el titular de bromatología de Esquel, Benjamín Lobos, explicó que se enviaron siete muestras en una primera etapa, “y se espera realizar otros cuatro muestreos de manera periódica en frutas y verduras de la región, de aquí a fin de año”.

Según señalaron ambos funcionarios la presencia de agroquímicos en los alimentos de encuentra relacionada a enfermedades crónicas y afecta de manera indirecta a millones de personas en todo el mundo. “Estos controles permitirán monitorear y corroborar la no presencia de agroquímicos en alimentos” aseguraron.

No obstante, se precisó que este tipo de muestreo no equivale a una certificación de ‘orgánico’, aunque coincidieron en que “sirve de aval a aquellos productores que se identifican con la producción agroecológica y también como garantía de inocuidad para los consumidores”.

