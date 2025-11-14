Trevelin: Quedó inaugurado el Congreso de Historia Social y Política de la Patagonia Chilena y Argentina

Con un acto protocolar realizado en el Salón Central, se inauguró oficialmente el XIII Congreso de Historia Social y Política de la Patagonia Chilena y Argentina, un espacio académico y cultural que reunió a investigadoras e investigadores, docentes, estudiantes y referentes culturales de ambos países. El encuentro tuvo como propósito reflexionar sobre las memorias compartidas, las transformaciones sociales y los procesos políticos que forjaron la identidad patagónica.

La ceremonia fue presidida por el intendente de Trevelin, Héctor Ricardo Ingram, acompañado por la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Claudia Garitano, concejales, autoridades municipales, representantes institucionales y público en general.

En el marco del carácter binacional del evento, se entonaron los Himnos Nacionales de Chile y Argentina, reafirmando el espíritu fraterno y de cooperación que inspira este Congreso. Además, se dio lectura a las declaraciones de interés emitidas por los ámbitos municipal y provincial, que reconocen la relevancia de esta iniciativa para el fortalecimiento del pensamiento histórico regional.

Como parte de la jornada inaugural, se desarrolló una mesa panel integrada por el secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, Gustavo De Vera; el Dr. Hernán Delgado, de la Universidad Austral de Chile; la vicedecana de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Mónica Gatica; el intendente Héctor Ricardo Ingram; y la Dra. Ana María Troncoso. Los panelistas abordaron diversas perspectivas sobre la historia social y política de la Patagonia, destacando la importancia de fortalecer los lazos académicos y culturales entre ambas naciones.

Al tomar la palabra, Gustavo De Vera valoró la recuperación del Congreso luego de ocho años y agradeció al intendente Ingram y al licenciado Manuel Gutiérrez, del Departamento de Historia de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia, por el trabajo conjunto que permitió concretar nuevamente el encuentro.

Recordó que este año se cumplen 30 años del primer Congreso, también realizado en Trevelin en 1995, y reflexionó sobre las profundas transformaciones sociales, económicas y políticas que atravesó la región en estas tres décadas. En su mensaje, destacó el papel de la Historia como una ciencia que “ha dado voz y sustento a los actores sociales de la región” y ha permitido “arrancar los velos del relato centralizado y ajeno” que durante años invisibilizó los procesos patagónicos.

Asimismo, De Vera se refirió a las dificultades enfrentadas por la organización, luego de que la Subsecretaría de Cultura de la Provincia del Chubut retirara, «Sin explicaciones formales ni argumentos que pudieran comprenderse, pero criticando vagamente algunos contenidos de los trabajos que se ofrecerán aquí» los recursos comprometidos pocos días antes del inicio del evento. En ese contexto, subrayó el carácter colectivo y comunitario que permitió, gracias al apoyo de vecinos, instituciones y participantes, concretar la realización del Congreso.

Finalmente, invitó a vivir este espacio como “un acto de resistencia y reflexión compartida”, destacando a Trevelin como “uno de los pueblos más bellos del mundo” y llamando a que la Historia continúe siendo un lugar donde reencontrar “la profundidad de nuestras raíces, el calor de nuestras culturas y la justicia de nuestros derechos”.

Por su parte, el intendente Héctor Ingram resaltó el valor simbólico y académico del Congreso, que este año celebra tres décadas desde su primera edición. Subrayó que, pese a la falta de apoyo de algunos sectores, el encuentro fue posible gracias al compromiso del equipo de la Secretaría de Cultura y de las universidades participantes. En ese sentido, expresó que, «se deberían dejar las mezquindades de lado» planteando que, “más políticos deberían asistir a congresos de historia para entender, conocer y aprender sobre nuestro pasado, porque muchas veces se gobierna como si se lo hubiera olvidado”.

A su turno, la vicedecana Mónica Gatica alentó a las y los presentes a apropiarse de las universidades públicas, afirmando que “las universidades del Chubut son obreras, son del pueblo trabajador, para que todos tengan la posibilidad de acceder a un título sin alejarse de su hogar”. Además, recordó la importancia de la memoria colectiva al señalar que “quienes olvidan su historia, la vuelven a repetir”.

Durante la jornada también se realizó una instancia de reconocimiento a figuras destacadas por su trayectoria, compromiso y aporte al desarrollo del Congreso y al fortalecimiento del pensamiento histórico regional.

Fueron distinguidos el Lic. Horacio Ibarra (In Memoriam), Lic. Jorge Fiori, Dra. Susana Bandieri, Lic. Mariel Paniquelli, Prof. Claudia Pérez, Dra. Ana María Troncoso, Dra. Laura Méndez, Lic. Manuel Gutiérrez y el Prof. Roberto Recio, cuyo reconocimiento fue recibido por el concejal Tegid Evans.

La conferencia de apertura, a cargo de la Dra. Susana Bandieri (Universidad Nacional del Comahue), titulada “La historia regional y local, y sus aportes a una historia nacional todavía muy centralizada”, dio inicio formal a las jornadas de trabajo académico que continuarán en los días siguientes.

Organizado por la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, el Congreso consolida a la localidad como un punto de referencia en la promoción de la cultura, el pensamiento crítico y la construcción colectiva del conocimiento histórico patagónico.