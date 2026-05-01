Trevelin rumbo al sur: la Rojinegra viaja a Río Grande en busca del ascenso

La Selección de la Asociación Rojinegra parte este sábado para disputar el Argentino de Selecciones B Sur. Será la única representante chubutense en un torneo que reúne a los mejores seleccionados del Sur del país

El futsal de Trevelin vuelve a salir a la ruta con la misma ilusión de siempre. Este sábado, la Selección local de la Asociación Rojinegra emprenderá viaje hacia Río Grande, en Tierra del Fuego, donde del 4 al 8 de mayo se jugará una nueva edición del Argentino de Selecciones B Sur. Un certamen súper exigente, que reúne a distintos combinados del sur del país con un objetivo claro para todos: dar el máximo para pelear por un ascenso a la máxima categoría a nivel selecciones.

En esta oportunidad, Trevelin será la única cara de Chubut dentro del torneo, un dato que no pasa desapercibido y que le suma responsabilidad a un grupo que viene trabajando en silencio, pero siempre con las ganas de representar de la mejor manera a la selección. La preparación tuvo como base el gimnasio del Club Fontana, donde el cuerpo técnico encabezado por Hugo Mardones, junto a Pablo Mardones, Nahuel Aguirre y la delegada Luciana Leiva, ajustó detalles en las últimas semanas.

La lista de convocados deja entrever la diversidad de equipos que componen la liga de Trevelin: Marlon Troman y Benett Jones (Molinete), Héctor Civitareale y Brian Mardones (Branca Futsal), Gastón Videla (Plan B), Gabriel Rolón y Thiago Olivera (Metesuela), Dylan Coronel (ARF), Brian Muñoz y Rodrigo Bahamonde (Transporte Esposito), Ezequiel Campos (Malvinas), Justin Vargas (Jazba), Mateo Mosquera (Starblue) y Gabriel “Jano” Villagrán, quien representa a Noticias Trevelin Futsal, equipo que compite en la División A de la Asociación Rojinegra.

Justamente Villagrán aparece como una de las voces que mejor resume el momento del plantel. Con una mezcla de alegría y deber, contó que “es algo muy lindo poder estar, no se da todos los días representar a Trevelin”. En una charla distendida, dejó ver que el grupo llega unido, aunque no completo: varios jugadores no pudieron sumarse por cuestiones laborales, algo habitual en este tipo de competencias. Aun así, remarcó que el equipo se preparó bien en el Gimnasio del Club Fontana y que van “con la idea de competir en cada partido”. También habló de su presente personal, reconociendo que atraviesa un buen momento, y no se olvidó de quienes lo acompañan siempre: su familia, amigos y el equipo que lo respalda día a día.

En lo deportivo, el camino no será fácil. Trevelin compartirá zona con Pico Truncado, Río Grande, Cuenca Carbonífera y Ushuaia. El debut será el lunes a las 18 horas frente a Pico Truncado en el gimnasio de Margen Sur. Al día siguiente, desde las 21, enfrentará al local Río Grande en el mismo escenario.

El miércoles tendrá una jornada particular: por la mañana no habrá actividad para el conjunto de Trevelin, pero ese mismo día volverá a competir en el marco de la doble jornada, disputando la cuarta fecha frente a Cuenca Carbonífera desde las 20:30 en el gimnasio María Auxiliadora. Luego cerrará la fase ante Ushuaia, nuevamente a las 20:30.

El formato establece que los dos mejores de la zona avanzarán, y la gran final se jugará el viernes a las 20 horas.

Para quienes quieran seguir la campaña, los encuentros serán transmitidos a través del Instagram de Futsal Uno y por la Televisión Pública Fueguina, permitiendo que desde Trevelin se pueda acompañar a la distancia.

Desde Noticias Trevelin, acompañamos a la delegación en este nuevo desafío, deseándoles el mayor de los éxitos, un gran torneo y, sobre todo, el orgullo de representar a todo un pueblo que estará pendiente de cada paso en el sur del país.