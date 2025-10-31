Trevelin se prepara para un lanzamiento de temporada colmado de actividades para los pescadores deportivos

El pueblo del molino se prepara para su primer lanzamiento de temporada de pesca deportiva 2025/2026.

Con más de sesenta inscriptos el inicio de temporada será una verdadera fiesta para los pescadores y adeptos a la actividad.

Una iniciativa que pone en valor principalmente el entorno natural imponente que abraza la ciudad rodeada de ríos y lagos que año a año es visitada por miles de pescadores de diferentes lugares del mundo principalmente de estados unidos, pero también pensada para todos los vecinos que quieran iniciarse o perfeccionarse en este arte.

Desde la Secretaria de Turismo de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes, se acompaña la iniciativa promoviendo entre otras cosas las buenas prácticas en la pesca deportiva formando pescadores que puedan tener capacitación en el fly fishing, ya que en la mayoría de los ríos de la Patagonia solo está permitida esta modalidad.

En la ultima reunión del Ente Mixto la iniciativa fue muy bien recibida ya que no solo contribuye al cuidado del recuso, sino que también apunta a que todos los jóvenes que se quieran formarse en la actividad y tengan aspiraciones a poder crecer como Guías encuentren en cada Inicio de temporada y en el transcurso del año clínicas y talleres específicos de la actividad.

Este año la actividad de la pesca deportiva fue declarada de interés municipal por el HCD de Trevelin, lo cual expresa un interés por todo lo que genera la actividad en el destino, pero poniendo especial énfasis el recurso único que tenemos, la presencia de seis lodges de pesca en el ejido de Trevelin respaldan la importancia de la actividad, asimismo Trevelin es parte de la historia de la pesca deportiva de la mano de Glenys Owen quien fue una de las primeras pescadoras con mosca de la Patagonia.

En conjunto con la asociación de Guias de pesca de Chubut este primer inicio contara con dos actividades centrales, una clínica de lanzamiento y una demostración de atado de moscas, añadiendo año a año más actividades para los diferentes actores de la pesca deportiva.

En este sentido la secretaria de Turismo Cintia Figueroa agradeció la colaboración de la asociación de guías de pesca del Chubut y de comercios de Trevelin y Esquel que adhirieron a la actividad.

