Trevelin se une en una gran colecta de caramelos por el Día de las Infancias

Con el objetivo de que cada niño y cada niña de Trevelin y sus parajes pueda disfrutar de un Día de las Infancias lleno de alegría, se puso en marcha una Gran Colecta de Caramelos abierta a toda la comunidad.

La convocatoria invita a vecinos, comercios, instituciones, escuelas y organizaciones a colaborar con la donación de caramelos, chupetines y golosinas, que serán entregados durante los festejos.

Las donaciones se reciben todos los días, de 8:00 a 20:00 horas, en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Trevelin.

Además, el 8 de agosto se realizará una gran campaña radial, con la participación de las emisoras de Trevelin, para seguir sumando aportes y llegar a más personas.

Cada golosina representa mucho más que un regalo: es un gesto de solidaridad que ayuda a construir una jornada especial para cientos de chicos y chicas.

Sumate. Entre todos podemos regalar sonrisas y hacer de este Día de las Infancias un recuerdo inolvidable.