Trevelin: Servicios Públicos avanza con tareas de mantenimiento en distintos sectores

La Dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes continúa desarrollando trabajos en distintos sectores de la localidad para dar respuesta a las necesidades de los vecinos, pese a las condiciones climáticas.

Las tareas se organizan diariamente de acuerdo con el estado de los caminos, el clima y la disponibilidad de maquinaria y recursos. En ese marco, se llevan adelante trabajos de enripiado sobre calle Frey, en el tramo comprendido entre avenida San Martín y calle Río Corintos, siempre que las condiciones lo permitan.

El director de Servicios Públicos, Rubén Zapata, indicó que las intervenciones se planifican en función de las prioridades de cada sector y las posibilidades operativas de cada jornada. Asimismo, solicitó paciencia a los vecinos y aseguró que el personal continuará trabajando para avanzar de manera progresiva en los distintos puntos que requieren mantenimiento.