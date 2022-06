Trevelin: suspendieron recolección de residuo hasta nuevo aviso

La Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes Informó que ante el impedimento de ingreso de camiones a la planta de Tratamiento de Residuos Urbanos (GIRSU), se torna inevitablemente suspender hasta nuevo aviso, la recolección de residuos domiciliarios, tanto en Trevelin como en los Parajes.

Se recomienda a la población:

Reducir en la medida de lo posible, la generación de residuos.

No llevar descartables a los puntos limpios (dado que hasta que no se habilite la planta no puede retirarse ese material).

No dejar residuos en la vía pública para evitar que ésta sea desparramada por animales sueltos.