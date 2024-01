Trevelin tendrá competencia aérea internacional

Una competencia aérea con aviones que llegarán de todas las provincias y de países limítrofes llamada “Trevelin Fly In 2024”, la misma se llevará a cabo el sábado y domingo próximo en el aeródromo Bush Pilots, de Trevelin.

Se trata de un evento organizado por Bush Pilots Patagonia y Track Day Patagonia, con el acompañamiento de la Municipalidad de Trevelin. El evento fue declarado de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante de Trevelin.

La presentación de la competencia se realizó en el Centro Cívico de Trevelin y participaron la secretaria de Coordinación de Gabinete, María Emilia Perrone; el secretario de Turismo, Juan Manuel Peralta; Ezequiel “Queque” Parodi, de Bush Pilots; y Fabio Di Nunzio, por parte de Tack Day.

“Desde el viernes comenzaremos a recibir aviones de todo el país y de los países vecinos”, informaron sus organizadores. Además ese día se brindarán seminarios y charlas. Una de ellas será realizada por un ex piloto A4 de Malvinas, que dará una charla de seguridad.

El sábado 27 se dará inicio a la competencia de Short Take Off and Landing, que consiste en despegues y aterrizajes en espacios reducidos. Mientas que, el domingo, se realizará el Bombardeo de Harina, con bolsas de harina brindadas por Mervyn Evans, del Molino Harinero Nant Fach.

Ambas competencias se realizarán por la mañana, ya que por la tarde se llevará a cabo el Track Day. Además, habrá vehículos antiguos, carros de comidas, patio cervecero, entretenimiento para toda la familia, bandas en vivo y DJs.

En tanto, el Secretario de Turismo, Juan Manuel Peralta, se mostró “muy contento de poder acompañar este evento, más aun teniendo en cuenta que Trevelin es la capital nacional del vuelo de montaña”.

El funcionario también valoró el aporte de Mervyn Evans, ya que “dentro de cada bolsa de harina, habrá una parte de la identidad de Trevelin”.

Para culminar, aprovechó para invitar al aeródromo a toda la comunidad y anunció que el evento será transmitido en vivo por Internet para aquellos que no puedan acercarse.