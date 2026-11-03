Trevelin y la Universidad del Chubut buscan ampliar la oferta educativa en la región

El intendente Héctor Ingram mantuvo un encuentro con autoridades de la Universidad del Chubut para avanzar en propuestas de formación universitaria y terciaria. La iniciativa apunta a responder a las demandas de los jóvenes de Trevelin y sus Parajes, y fortalecer las oportunidades de desarrollo profesional en la zona.

La ampliación de la oferta educativa en Trevelin y la región fue el eje de una reunión que el intendente Héctor “Cano” Ingram mantuvo con autoridades de la Universidad del Chubut (UDC).

Del encuentro participaron la rectora Marcela Freytes Frey, el vicerrector Fernando Menchi, el secretario académico Aldo Ana y la directora de la Escuela de Producción, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Mónica Koziykariski. También estuvo presente el secretario de Cultura y Educación de Trevelin, Gustavo De Vera.

Durante la reunión, se analizaron las necesidades de formación que surgen entre los jóvenes de la localidad y sus Parajes una vez finalizado el nivel secundario.

Las autoridades universitarias manifestaron su interés en acercar nuevas propuestas educativas a la comunidad, especialmente vinculadas con la producción, el ambiente y los servicios de salud.

En ese sentido, Ingram destacó la importancia de generar alternativas que permitan a los jóvenes continuar sus estudios sin tener que trasladarse a otras ciudades, favoreciendo al mismo tiempo la formación de profesionales y el acceso a empleos de calidad en la región.

Las partes acordaron trabajar de manera conjunta para articular las propuestas académicas con las demandas de las escuelas secundarias de Trevelin y sus Parajes, con el objetivo de fortalecer las oportunidades de formación y desarrollo local.

La Universidad del Chubut entregó títulos a 20 nuevos profesionales en Esquel

En otro encuentro que puso de manifiesto la importancia de la educación superior en la región, la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes participó de la XIII Colación de Grados de la Universidad del Chubut, realizada en el Ala Magna de la Extensión Áulica de Esquel.

En representación del intendente Héctor Ingram, asistió el secretario de Cultura y Educación, Gustavo De Vera, quien acompañó a las autoridades universitarias durante la ceremonia.

En esta oportunidad, 20 nuevos profesionales recibieron sus títulos: 15 licenciados y licenciadas en Enfermería y cinco técnicos en Gestión de Información para la Salud.

Durante el acto, la rectora Marcela Freytes Frey resaltó el compromiso de la institución con la defensa de una educación pública, gratuita y de calidad, que garantice el acceso a la formación técnica y superior para jóvenes y adultos.

“Hoy la sociedad chubutense se está enriqueciendo con nuevos egresados de nuestra universidad”, expresó.

La ceremonia estuvo marcada por momentos de emoción y reconocimiento al esfuerzo de los graduados y sus familias, que colmaron el auditorio.

Ambas instancias reflejan la importancia de fortalecer el vínculo entre los gobiernos locales y las instituciones universitarias, promoviendo una educación superior cada vez más cercana a las necesidades de las comunidades de la región.