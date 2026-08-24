Tribunal mixto declaró culpable a un enfermero por el hurto de siete ampollas de morfina

Un tribunal mixto declaró por unanimidad a Marcelo Gustavo Villarruel, enfermero de 54 años del Hospital Zonal, como autor penalmente responsable del delito de hurto calificado en dos hechos, en concurso real, por la sustracción de siete ampollas de morfina de la caja de seguridad del establecimiento sanitario.

El caso fue llevado a juicio por el fiscal Fidel González, con la colaboración del fiscal Ezequiel Forti. Tras analizar las pruebas presentadas durante el debate, los tres jueces técnicos y los dos vocales legos consideraron acreditada la responsabilidad penal del imputado.

El tribunal estuvo presidido por Martino O’Conor e integrado por los jueces técnicos José Luis Enis y Jorge Novarino, junto a los vocales legos Celestina Farías y Emiliano García.

Las cámaras, una de las pruebas centrales

De acuerdo con la acusación acreditada durante el juicio, los faltantes de morfina fueron detectados el 26 de diciembre de 2024, cuando se advirtió la ausencia de cinco ampollas, y nuevamente el 5 de enero de 2025, con otras dos ampollas faltantes.

Ante sospechas previas, la dirección del Hospital había establecido un protocolo de control sobre los estupefacientes. La custodia de la morfina estaba bajo responsabilidad de los médicos de guardia, quienes debían realizar recuentos al inicio y al finalizar cada turno.

Una de las principales pruebas incorporadas al debate fueron los registros de las cámaras de seguridad. Según se expuso en el juicio, las imágenes mostraron a Villarruel ingresando a la caja de seguridad durante la madrugada y utilizando una maniobra con su cuerpo para ocultar la apertura.

La investigación también determinó que el imputado habría accedido a las llaves que los médicos de guardia guardaban entre sus pertenencias personales, como mochilas y casilleros ubicados en el área de enfermería.

A las filmaciones se sumaron distintas pericias e indicios. Entre ellos, una pericia escopométrica que confirmó la identidad de Villarruel y el hallazgo en su teléfono celular de una fotografía de una ampolla de morfina.

Durante el debate también fueron consideradas situaciones en las que el imputado habría intentado obtener morfina por vías informales y el hecho de que los faltantes cesaron por completo luego de su apartamiento de las guardias.

La defensa había planteado la nulidad de las filmaciones, pero el tribunal rechazó ese planteo.

Hurto calificado y próxima audiencia

La conducta fue encuadrada en el delito de hurto calificado, previsto en los artículos 162 y 163, inciso 3°, del Código Penal, en razón de la utilización de una llave sustraída para concretar la sustracción de la morfina.

La declaración de responsabilidad penal no implica todavía la determinación de la pena. La audiencia de cesura, instancia en la que se debatirá la sanción que corresponde imponer y las costas del proceso, fue fijada para el jueves 27 de agosto de 2026, a las 10:00 horas.