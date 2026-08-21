Turismo: continúa la capacitación a prestadores de Trevelin y Parajes

Graciela Gallo y Alan Plummer estarán a cargo de la segunda etapa del programa de capacitación destinado a emprendedores y prestadores turísticos de Trevelin y sus Parajes.

En el marco del programa de capacitaciones impulsado por la Municipalidad de Trevelin, a través de la Secretaría de Turismo, se llevará adelante la segunda de las cuatro etapas previstas para este año, destinada a fortalecer las herramientas de gestión y comercialización de los emprendimientos turísticos locales.

En esta oportunidad, el dictado estará a cargo de Graciela Gallo, docente de la UBA, magíster en CTS y Desarrollo Sostenible y comunicadora especializada en turismo rural, quien cuenta con una amplia trayectoria asesorando a prestadores turísticos de la región.

También participará Alan Plummer, contador y magíster en Economía y Desarrollo Industrial por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), especialista en desarrollo emprendedor, gestión de pymes y políticas productivas, con 20 años de experiencia acompañando proyectos productivos, empresas y ecosistemas emprendedores en distintas regiones del país.

El cronograma

La segunda etapa comenzará el lunes 24 de agosto en Aldea Escolar, donde Graciela Gallo dictará, desde las 9 horas, el taller “Calidad Turística y Estrategias de Comercialización”, destinado a prestadores de ese paraje y del sector de chacras.

Ese mismo día, desde las 15 horas, en el Salón Blanco del Museo Molino Andes, se desarrollará el curso “Gestión Estratégica, Números del Negocio y Distribución de Roles”. La capacitación estará a cargo de Gallo y Plummer y estará dirigida a emprendedores turísticos de Trevelin y sus Parajes.

El martes 25, desde las 16 horas, la capacitación se trasladará al Centro Comunitario de Lago Rosario, donde Graciela Gallo brindará el taller “Calidad Turística y Estrategias de Comercialización”, destinado a emprendedores de la comunidad ancestral de Lago Rosario y Sierra Colorada.

Finalmente, el miércoles 26, desde las 18 horas, se realizará el curso “Calidad Turística y Estrategias de Comercialización” en el Centro Comunitario de Los Cipreses. La propuesta estará dirigida a prestadores ubicados a lo largo de la Ruta Nacional 259 y en Los Cipreses.

La iniciativa busca acompañar al sector turístico local con herramientas vinculadas a la calidad de los servicios, la comercialización, la gestión de los emprendimientos y la planificación estratégica.