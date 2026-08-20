20 agosto, 2026
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Turismo en Lago Rosario: Newen Che Mapu organiza un trekking invernal hacia el mirador panorámico

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El grupo de turismo comunitario Newen Che Mapu, de la Comunidad de Lago Rosario llevará a cabo una excursión guiada este domingo 23 de agosto a partir de las 13:00 horas, partiendo desde la Casa de las Artesanas.

La propuesta invita a realizar una caminata de cuatro horas (ida y vuelta) a través de bosques de lengas y paisajes cordilleranos nevados, culminando con una merienda artesanal típica preparada por los propios guías locales.

La actividad busca promover el turismo rural sustentable y poner en valor la cultura mapuche-tehuelche de la región mediante recorridos por puntos estratégicos y vistas panorámicas del paraje.

Contactos: 2945330159 / 2945694476.

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