Una multitud acompañó a Juan Pablo Luque y Othar Macharashvili en la primera caminata de cierre de campaña en Comodoro

A seis días de las elecciones provinciales, el candidato a gobernador por Arriba Chubut, Juan Pablo Luque junto al candidato a intendente por Comodoro, Othar Macharashvilli, caminaron este lunes el barrio Stella Maris para presentar su propuesta y recibir el fuerte apoyo de los vecinos, en lo que fue la primera de las tres caminatas de cierre programadas en la ciudad. «Estoy convencido de que el domingo la gente dará un mensaje de apoyo por todo lo que se ha hecho».

De cara a las elecciones del próximo domingo, la primera de las caminatas de cierre de campaña en Comodoro Rivadavia, se cumplió esta tarde en el barrio Stella Maris. El candidato a gobernador por el frente Arriba Chubut, Juan Pablo Luque, estuvo acompañado por el candidato a intendente de la ciudad petrolera, Othar Macharashvilli; candidatos a concejales y a diputados provinciales; y un gran marco de vecinos.

Una multitud de vecinos acompañó a Luque en su recorrida por los distintos sectores del barrio, donde charló con los vecinos, entregó la boleta y dejó la propuesta que impulsa al mandatario comodorense como candidato a gobernador del Chubut.

Luque expresó su felicidad por “caminar un barrio donde nosotros hemos hecho muchísimas obras, como por ejemplo las redes de servicio de gas, la plaza, y era importante venir a recorrerlo, charlar con los vecinos y presentar nuestra propuesta”.

También destacó la importancia de ganar fuertemente esta elección, donde “Comodoro tiene que dar un mensaje de apoyo, trabajar en conjunto con Othar Macharashvili, que va a ser el próximo intendente de Comodoro».

El mandatario comodorense remarcó que durante la campaña “no dejamos de recorrer ningún lugar de la provincia, no dejamos de proponer lo que nosotros creímos que era importante en esta campaña como buscar coincidencias. No tengo dudas que vamos a ganar el domingo fuertemente”.

Por eso, “Chubut necesita un acompañamiento de la ciudad para que este descreimiento hacia la clase política, se transforme en gente que tenga preparación, experiencia, pueda armar equipos y resolver los problemas de los chubutenses”.

“Tenemos a los mejores hombres y mujeres preparados para sacar adelante a Chubut”

El candidato por Arriba Chubut puntualizó que “nosotros hemos logrado hacer en Comodoro algo muy importante que es trabajar en conjunto entre sector público y privado, los trabajadores y las empresas; eso nos ha llevado a la posibilidad de generar empleo”.

Luque insistió en que “necesitamos de ustedes para que nuestro comercio florezca, para que nuestras empresas puedan competir en otros lugares del país, y eso lo logramos entre todos. No sirve de nada que Comodoro esté bien si nuestros hijos no pueden ir a la escuela, si el hospital no funciona como corresponde o si los pueblos no tienen un médico que pueda atenderlos en cualquier lugar de la provincia”.

El mandatario que recibió el importante apoyo de todos los habitantes del Stella Maris sostuvo que “hoy en la provincia tenemos un problema económico y tenemos que solucionarlo. Quiero una elección como nos merecemos los comodorenses, de darle un mensaje a toda la provincia de que Comodoro va por un camino de generosidad, esfuerzo y solidaridad, que tiene que tener a los mejores hombres y mujeres preparados para ayudar a la provincia del Chubut a que esté mucho mejor y salga adelante”.

“Venimos transformando una ciudad, Juan Pablo puede transformar la provincia”

Por su parte, el candidato a intendente por Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvilli, afirmó que “nosotros venimos todos juntos transformando una ciudad, tenemos que tener el acompañamiento de la provincia para los cambios que se tienen que dar, tenemos que tener a la provincia en línea, no solamente con el gobernador, sino con todo un esquema político que ya sabemos armar por nuestra experiencia en la gestión Ejecutiva”.

El candidato a intendente hizo hincapié en que “va a ser la primera vez en la historia que vamos a gobernar en la ciudad y en la provincia, hay gente que sabe hacerlo y lo vamos a aportar. Vuelvo a pedirles que nos acompañen, que militen por ustedes, sus familias; es por ellos que estamos tratando que la transformación sea para estar mejor, para proyectar a Comodoro y a Chubut”.