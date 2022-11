Vialidad Nacional avanza con la repavimentación de varios tramos de la ruta n° 25

El Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional informa que dentro de los plazos previstos avanzan los trabajos en las obras en el corredor de la Ruta Nacional N°25. Uno de los frentes de trabajo se ubica en el tramo que une las localidades de Los Altares y Paso de Indios. Allí se realiza la repavimentación del sector conocido como “El barco”, entre el km 313 y 317.

Paralelamente, continúan los trabajos de repavimentación entre Las Chapas y Las Plumas, y otro de los frentes de obra se ubica entre Las Plumas y Los Altares, entre los km 309 y 313.

“El corredor de la Ruta N°25 nace en el puente Néstor Kirchner y termina en la intersección con la Ruta N°40, en Tecka. Ese corredor es uno de los que en peor estado estaba en la provincia y a partir del 2020 empezamos a hacer obras”, indicó Julio Otero, jefe del 13° Distrito Chubut de Vialidad Nacional.

“Tal como lo habíamos anunciado en su momento, mejorando la condición climática se venía una temporada de mucho trabajo y obviamente trabajar en los sectores más críticos de la Ruta N° 25 como es en la zona de ‘El barco’ en Los Altares. Todo esto hace que los usuarios que se están trasladando de la costa a la cordillera y viceversa, observen un cambio sustancial en la ruta. La obra marcha bien. Hay varias empresas trabajando, desde la zona de Las Chapas hasta Los Altares, hay tres empresas trabajando y todas van a buen ritmo”.

El funcionario agregó que “entre Las Chapas y Las Plumas estamos haciendo una recuperación de la calzada. Esto avanza bien, aplicándose microaglomerado con recuperación de banquinas. Así que es una obra que seguramente para fines de enero estará concluida y ya recuperaremos todo ese sector. El tramo que sigue, en la zona de Alto Las Plumas, desde el km 191 hasta el km 207, también se está ejecutando bacheo y carpeta y esperamos que gran parte de este trabajo esté concluido para las Fiestas”.

MÁS OBRAS PARA CHUBUT

Otero explicó que “las obras en la Ruta 25 continuarán ya en el presupuesto 2023 que tenemos aprobado, eso no es un dato menor. El año pasado a esta altura sabíamos que no teníamos presupuesto 2022 y que teníamos que trabajar con un presupuesto prorrogado del 2021. Y ahora, teniendo la aprobación del Senado y ya es Ley, podemos decir que la Ruta 25 tiene todo el financiamiento y que estamos incluyendo la variante de la Ruta 25 y Ruta 3, la que sale del intercambiador y empalma en la rotonda de acceso norte a la ciudad de Trelew, también está incluida esa obra como una repavimentación, también el arreglo de los accesos a los puentes del acceso a la Base aeronaval y el puente sobre el río Chubut, y repavimentación de todo el sector. Trelew-Dolavon también está con una obra en la que vamos a repavimentar toda la calzada completa, con algunas intervenciones en particular en la zona de Gaiman, donde tenemos serios problemas de deformaciones de calzada y vamos a intervenir fuerte en ese sector. Así que todo lo que hace a rutas nacionales han sido alcanzadas con obras, y dependerá de nosotros, del 13° Distrito, la velocidad que le pongamos para avanzar con los llamados a licitación y adjudicación”, afirmó Otero.