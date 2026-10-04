Vialidad Nacional refuerza tareas preventivas en las rutas de chubut ante posibles contingencias climáticas

Vialidad Nacional, a través del 13° Distrito Chubut, lleva adelante trabajos de limpieza de banquinas, cunetas y alcantarillas en distintos tramos de la red vial nacional, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y prevenir inconvenientes en la circulación ante posibles eventos climáticos.

Las tareas incluyen el perfilado de banquinas y cunetas, la desobstrucción de alcantarillas y desagües, el desmalezado de la zona de camino y el retiro de materiales.

Los trabajos se desarrollan en las rutas nacionales 25, 3, 259, 1S40, 260, 26 y 40, con intervenciones que abarcan distintos sectores de la provincia.

monitoreo y prevención ante posibles eventos climáticos

Desde el organismo indicaron que se mantiene un monitoreo permanente del estado de puentes y rutas, junto con el seguimiento de las condiciones meteorológicas, para intervenir ante eventuales anegamientos, deslaves, acumulación de agua u otras situaciones que puedan afectar la transitabilidad.

En este marco, personal del 13° Distrito Chubut participó de la presentación del Plan de Coordinación Federal ENOS (El Niño-Oscilación Sur), donde autoridades de la Agencia Federal de Emergencias expusieron los pronósticos climáticos y los posibles factores de riesgo para el territorio provincial.

Durante el encuentro también se presentó una propuesta operativa para coordinar acciones ante eventuales emergencias. Según los pronósticos mencionados, la zona costera podría registrar excesos de lluvias, mientras que en la región cordillerana se prevé un posible déficit hídrico, una condición que podría incrementar el riesgo de incendios forestales durante los próximos meses.

Vialidad Nacional forma parte de la coordinación entre organismos para optimizar los recursos disponibles, agilizar las respuestas ante contingencias y contribuir a la seguridad de los usuarios y a la transitabilidad de las rutas nacionales.

cómo consultar el estado de las rutas

Antes de iniciar un viaje, se recomienda verificar el estado de las rutas a través de los canales oficiales de Vialidad Nacional.

También se puede consultar al Centro de Atención al Usuario, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, a través de las siguientes vías: